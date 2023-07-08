Кыргызстан продвигает свою продукцию на выставке "Korea Import Fair 2023"

С целью продвижения отечественной продукции в Республике Корея, Национальное агентство по инвестициям при Президенте КР совместно с посольством Кыргызской Республики в Республике Корея организовали участие отечественных компаний на международной выставке "Korea Import Fair 2023" с 29 июня по 1 июля в городе Сеул. Об этом сообщает пресс-службы НАИ.

"На данной выставке представлены такие виды товаров как мед, джемы, варенья, мясные деликатесы от представителей отечественного бизнеса.

Организаторами данной выставки являются Корейская Ассоциация Импортеров (KOIMA) при поддержке Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи. По итогам участия на выставке у компаний будет возможность найти потенциальных покупателей с целью заключения внешнеторговых контрактов".