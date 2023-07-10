ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 21 036 нарушений ПДД

С 1 июля по 7 июля 2023 года было выявлено 21 036 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

из них:

-245 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-191 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-39 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-1 013 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-4 431 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-9 случаев Автохулиганство;

- 4 011 случая превышения скоростного режима;

-3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 11 094 факт нарушения других правил дорожного движения:

-1 539 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.