ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 21 036 нарушений ПДД

С 1 июля по 7 июля 2023 года было выявлено 21 036 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
из них:
-245 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-191 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-39 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-1 013 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-4 431 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-9 случаев Автохулиганство;
- 4 011 случая превышения скоростного режима;
-3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 11 094 факт нарушения других правил дорожного движения:
-1 539 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.