Погода
$ 87.60 - 88.30
€ 95.62 - 96.62

"При полном финансировании ирригационную сеть КР восстановим за 5-10 лет"

320  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Засушливый год и жаркое лето 2023 года в Кыргызстане стали одной из самых обсуждаемых тем. Оно и понятно, когда это напрямую касается отечественной продовольственной безопасности. В этой связи стали все чаще высказываться различные мнения по поводу устаревшей системы ирригации в стране. Более того, договорились даже до того, что есть ли смысл вкладывать средства в ирригационную сеть, построенную еще в советское время? На этот вопрос мы попросили ответить заместителя директора Службы водных ресурсов Валерия Гутника.

"За 5-10 лет мы можем полностью восстановить и реконструировать ирригационную сеть. Мы много лет недополучали финансирование, так, до прошлого годы мы получали около 30% от потребности. Только после этого мы стали получать достаточное финансирование для капитального текущего ремонта на ирригационных объектах. За период от 5 до 10 лет при 100% финансировании мы сможем восстановить и реконструировать ирригационную сеть", - сказал он.

Однако замглавы службы пояснил, что здесь подразумевается также строительство новых ирригационных объектов для тех земель, которые не орошались ранее. Также речь идет о строительстве новых водохранилищ, бассейнов сезонного регулирования, которые будут собирать неиспользуемую воду в зимний сток.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431021
Теги:
вода, ирригация, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  