"При полном финансировании ирригационную сеть КР восстановим за 5-10 лет"

Засушливый год и жаркое лето 2023 года в Кыргызстане стали одной из самых обсуждаемых тем. Оно и понятно, когда это напрямую касается отечественной продовольственной безопасности. В этой связи стали все чаще высказываться различные мнения по поводу устаревшей системы ирригации в стране. Более того, договорились даже до того, что есть ли смысл вкладывать средства в ирригационную сеть, построенную еще в советское время? На этот вопрос мы попросили ответить заместителя директора Службы водных ресурсов Валерия Гутника.

"За 5-10 лет мы можем полностью восстановить и реконструировать ирригационную сеть. Мы много лет недополучали финансирование, так, до прошлого годы мы получали около 30% от потребности. Только после этого мы стали получать достаточное финансирование для капитального текущего ремонта на ирригационных объектах. За период от 5 до 10 лет при 100% финансировании мы сможем восстановить и реконструировать ирригационную сеть", - сказал он.

Однако замглавы службы пояснил, что здесь подразумевается также строительство новых ирригационных объектов для тех земель, которые не орошались ранее. Также речь идет о строительстве новых водохранилищ, бассейнов сезонного регулирования, которые будут собирать неиспользуемую воду в зимний сток.