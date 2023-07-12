Кыргызфармация готова поддержать инвесторов по производству лекарств в КР

Государственное предприятие "Кыргызфармация" готова активно поддерживать инвесторов, заинтересованных в развитии производства лекарственных средств в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, директор госпредприятия "Кыргызфармация" Гульмира Шакирова встретилась с китайскими производителями кампании "Синь Хуа", где обсуждались перспективы государственно-частного партнерства в области производства лекарственных средств.

В ходе встречи были обсуждены важные аспекты, связанные с развитием фармацевтической промышленности в Кыргызстане. Китайские производители лекарственных средств поделились своим опытом в области производства лекарств.

"Кыргызфармация" выразила готовность предоставить инвесторам необходимую поддержку и создать благоприятные условия для успешного развития производства лекарственных средств в стране, включающая содействие в процессе регистрации, лицензирования и сертификации.

Глава предприятия отметила, что государственно-частное партнерство рассматривается как важный механизм для стимулирования инвестиций и развития фармацевтической отрасли в Кыргызстане. Оно способствует обеспечению государственных организаций здравоохранения лекарственными препаратами по низкой цене, повышает доступность граждан к качественным медикаментам, позволяет создать новые рабочие места в фармацевтической отрасли, способствует увеличению экономического роста и привлечению инвестиций в страну.