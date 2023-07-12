ФОМС выделил иссык-кульской больнице 7 млн сомов для закупки автоклава

Иссык-Кульская областная объединенная больница получила семь миллионов сомов от Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) для закупки автоклава, необходимого для стерилизации и обеззараживания медицинского инструментария и изделий медицинского назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на текущий момент идут подготовительные работы - подготовка технической спецификации для оборудования, мониторинг цен и сбор коммерческих предложений от различных поставщиков, с целью выбора наиболее выгодного и надежного поставщика.

Азамат Муканов, председатель Фонда ОМС, во время визита в областную больницу, встретился с главным врачом Кутманом Мурзакалыковым. В ходе встречи обсудили несколько ключевых вопросов, связанных с предоставляемыми медицинскими услугами жителям области.

Одной из главных тем, было обеспечение больницы лекарственными средствами, соответствующие стандартам качества, а также своевременная поставка. Глава ФОМС отметил, что для оказания непрерывной и качественной медицинской помощи пациентам, необходимо иметь запас медикаментов, на которую ФОМС выделяет финансовые средства.

Также рассмотрены вопросы оснащения больницы современным медицинским оборудованием. Председатель отметил, что выделенные Фондом 7 млн сомов на приобретение автоклава позволит предотвратить распространение внутрибольничной инфекции, улучшит качество медицинской стерилизации инструментов, изделий медицинского назначения, а также гарантирует безопасность медицинского персонала и пациента.

Вопросы, связанные со своевременной выплатой заработной оплаты медицинских работников, также оказались в фокусе обсуждения.

Во время обхода Иссык-Кульской областной объединенной больницы, председатель ФОМС также ознакомился с наличием в учреждении продуктов питания, необходимых для обеспечения качественного ухода за пациентами.