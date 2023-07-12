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Таалайбек Ибраев: Оборудования Бала-Саруу ГЭС готовы к отгрузке

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Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев в целях технического контроля и участия в проведении испытательных процедур на оборудования для гидроэлектростанции Бала-Саруу, а также для обсуждения возможности дальнейшего сотрудничество посетил австрийскую компанию "Global Hydro Energy" в городе Вена. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

"Министр отметил, что оборудования готовы к отгрузке. "Мы сейчас находимся на заводе "Global Hydro Energy" в городе Вена. Мы приехали с целью поучаствовать в проведении испытательных процедур на комплект гидротурбинного оборудования: спиральной камеры, пред турбинного затвора, направляющего аппарата и системы охлаждения. Поставка всего оборудования осуществляется поэтапно, согласно строительному графику. Качество оборудований соответствует всем требованиям. Этим мы можем сказать, что все основные оборудования Бала-Саруу ГЭС уже готовы к отгрузке в Кыргызстан", - поделился министр.

Стоить отметить, что вышеназванная компания обеспечивает Бала-Саруу ГЭС комплектом гидроагрегата суммарной мощностью 25 МВт.

Напомним, строительство Бала-Саруу ГЭС, согласно плану, будет завершен и введен в эксплуатацию в конце текущего года".


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URL: https://www.vb.kg/431069
Теги:
Австрия, Минэнергопром, Кыргызстан
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