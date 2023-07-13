В Иссык-Кульской области уничтожено более 40 тонн дикой конопли

В Иссык-Кульской области в рамках операции "Кара-Куурай" уничтожено более 40 тонн дикой конопли. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, операция была направлена на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, в данном случае - дикой конопли. Данное мероприятие было организовано сотрудниками службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Иссык-Кульской области, в котором принимали участие представители местного самоуправления и айыл өкмөтү.

С целью уничтожения наркотического растения, более 40 тонн дикой конопли было скошено вручную и механически на общей площади более 20 гектаров. Затем она была уничтожена путем сожжения.

"Такие операции являются важной частью работы правоохранительных органов по обеспечению общественной безопасности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В результате таких действий, контрабандисты и преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, оказываются ослабленными, что способствует снижению преступности и защите общества от вреда, причиняемого наркотиками"- говорится в сообщении ведомства.