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Число голодающих в мире с 2019 года увеличилось на 122 миллиона человек

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- Светлана Лаптева
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Согласно новому докладу по продовольственной безопасности, подготовленному пятью специализированными учреждениями ООН, из-за пандемии, экстремальных погодных явлений и конфликтов, включая войну в Украине, с 2019 года число голодающих в мире увеличилось на 122 миллиона.

В ООН предупреждают, что если тенденции не изменятся, то цель в области устойчивого развития, касающаяся ликвидации голода к 2030 году, не будет достигнута.

Доклад подготовили Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная продовольственная программа (ВПП).

"Восстановление после глобальной пандемии было неравномерным, а война в Украине повлияла на доступность продовольствия и здорового питания. Таковы новые реалии, в которых из-за изменения климата, конфликтов и экономической нестабильности становится все сложнее обеспечить безопасность маргинализованных групп. Нам необходимо отказаться от привычных методов работы", – подчеркнул Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Сигнал для борьбы с голодом

В докладе за 2023 год говорится, что в 2022 году с проблемой голода столкнулись от 691 до 783 миллионов человек (усредненное значение – 735 миллионов). Это на 122 миллиона человек больше, чем в 2019 году, до начала пандемии COVID-19.

В 2021–2022 годах рост числа голодающих в мире остановился, однако во многих странах мира продовольственные кризисы усугублялись. В 2022 году прогресс в борьбе с голодом наблюдался в Азии и Латинской Америке, однако в Западной Азии, Карибском бассейне и во всех субрегионах Африки масштабы голода продолжали расти. Наиболее пострадавшим регионом остается Африка: на континенте голодает каждый пятый, что превышает среднемировой показатель более чем в два раза.

"Есть проблески надежды: ряд регионов находится на пути к достижению некоторых целей в области питания до 2030 года. Но в целом нам необходимо незамедлительно принять активные меры в глобальном масштабе, чтобы спасти ситуацию с достижением целей в области устойчивого развития. Мы должны повысить невосприимчивость к кризисам и потрясениям, которые приводят к отсутствию продовольственной безопасности и обусловлены разными факторами, от конфликтов до климата", – отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении во время презентации доклада в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке.

Не только голод

Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в 2022 году оставалось удручающим. В докладе говорится, что примерно 29,6 процента населения мира, или 2,4 миллиарда человек, не имели постоянного доступа к продовольствию. При этом около 900 миллионов человек столкнулись с острой нехваткой продуктов питания.

Во всем мире людям было сложнее получить доступ к здоровому питанию: в 2021 году его не могли позволить себе более 3,1 миллиарда человек, или 42 процента населения планеты. По сравнению с 2019 годом их число в целом выросло на 134 миллиона.

Миллионы детей в возрасте до пяти лет продолжают страдать от неполноценного питания: в 2022 году 148 миллионов детей в возрасте до пяти лет (22,3 процента) отставали в росте, 45 миллионов (6,8 процента) страдали от истощения, а 37 миллионов (5,6 процента) имели избыточный вес.

Наблюдается прогресс в области исключительно грудного вскармливания: таким образом вскармливаются 48 процентов младенцев в возрасте до 6 месяцев, что близко к целевому показателю 2025 года.

Новые данные

Рост урбанизации расценивается в докладе как глобальная тенденция, влияющая на то, как и чем питаются люди. По прогнозам, к 2050 году почти 70 процентов населения будут жить в городах, поэтому правительства и другие организации, работающие над решением проблем голода и неполноценного питания, должны учитывать эти тенденции.

К сожалению, неравенство между сельскими и городскими районами сохраняется. Население сельских районов в большей степени страдает от проблем с продовольствием – трудности испытывает 33 процента взрослого населения сельских районов и 26 процентов – городских.

Неполноценное питание у детей в городских и сельских районах также имеет свою специфику: распространенность отставания в росте у детей выше в сельских районах (35,8 процента), чем в городских (22,4 процента).


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URL: https://www.vb.kg/431094
Теги:
ООН
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