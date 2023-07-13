Пограничники совместно с таможенниками задержали 7 тонн насвая. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

По ее данным, в рамках мероприятий по противодействию контрабандной деятельности пограничники и сотрудники таможни в селе Бургондү Кадамжайского района задержали автомашину КАМАЗ под управлением гражданина Кыргызской Республики Э.У.

В ходе досмотра автомашины был обнаружен груз – 7 тонн некурительного табачного изделия – насвая.

При выяснении обстоятельств стало известно, что насвай был нелегально вывезен из анклава Чон-Гара (РУз) в обход пунктов пропуска для дальнейшей реализации на территории Кыргызской Республики.

После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам территориального подразделения ГТС при МФ КР для дальнейшего разбирательства.