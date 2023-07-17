ГКНБ за "межнац" в соцсетях задержан житель Бишкека

ГКНБ КР по факту возбуждения межнациональной вражды задержан житель Бишкека Ч.А.С.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"ГКНБ КР по результатам мониторинга Интернет пространства установлен аккаунт в социальной сети "Фейсбук", который на систематической основе публиковал различные тенденциозные материалы, разжигающие вражду среди граждан страны.

Установлено, что данный аккаунт принадлежит жителю Бишкека Ч.А.С., который и ранее неоднократно допускал высказывания, направленные на разжигание межнациональной вражды, за что судебными органами был подвергнут административному аресту на 5 (пять) суток, но несмотря на принятые меры продолжил свою противоправную деятельность.

На основании собранных материалов, в рамках досудебного производства по высказываниям упомянутого "Ч.А.С." была назначена судебно-лингвистическая экспертиза, согласно которой в его публикациях содержатся признаки межэтнической вражды, а также признаки пропаганды неполноценности граждан по национальной принадлежности.

В связи с чем, 12 июля с.г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 УК КР (возбуждение расовой, этнической, национальной и религиозной вражды) в рамках которого 14 июля с.г. "Ч.А.С." задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий"