Проверка по VIN. Subaru за 14 200 долларов оказалась машиной после тотала

В Бишкеке продаётся Subaru Outback 2018 года за 1 242 000 сомов. Цена по рынку, фотографии отличные, в объявлении отметка "без повреждений". Отчёт по VIN показал другое: три года назад в США эту машину списала страховая, а на аукционе битых автомобилей её предлагали за 6 500 долларов.

Машина, к которой не придраться

Outback пятого поколения после рестайлинга, топовая комплектация Limited: кожаный салон, люк, адаптивный круиз-контроль, премиальная акустика, полный привод. Пробег 140 тысяч километров. На фото ровный кузов и чистые диски.

С ценой тоже всё в порядке. Блик сравнивает каждое объявление с похожими: по 59 машинам этой модификации медиана составляет 1,25 млн сомов, а половина предложений стоит от 1,18 до 1,33 млн. Этот Outback почти точно в середине, система ставит ему отметку "рыночная цена".

Хорошая машина за нормальные деньги. Так это выглядит, пока не введёшь VIN.

Что было в Америке

VIN - это 17-значный номер кузова. По нему можно восстановить жизнь машины в разных странах: продажи, аукционы, страховые случаи, показания одометра, растаможку. Отчёт Блика по этому Outback (VIN 4S4BSANC1J3******) собрал 18 событий из баз США и Кыргызстана. Вердикт: серьёзные риски.

В феврале 2018 года машину продаёт дилер Subaru в Норфолке, штат Вирджиния, за 36 621 доллар. Следующие пять лет ничего примечательного, только отзывные кампании производителя, общие для всей модели.

В марте 2023-го машина попадает в ДТП с ударом в переднюю часть. Страховая компания Progressive решает, что ремонтировать невыгодно, и списывает автомобиль. В американском реестре появляется отметка salvage: машина признана тотальной.

Через три недели Outback выставляют на аукцион IAAI в городе Суффолк. Пробег 103 555 км, машина на ходу, ключи на месте. Цена "купить сейчас" 6 500 долларов, при этом оценка стоимости машины указана в 27 298 долларов. В реестре стоит пометка: заявлена на экспорт.

В августе 2023 года автомобиль растаможен в Кыргызстане. В сентябре 2026-го он выставлен на продажу в Бишкеке.

Почему же цена "рыночная"

Потому что рыночная оценка строится на объявлениях, а объявления ничего не знают о прошлом машин. Среди 59 похожих Outback наверняка есть и чистые, и восстановленные, и продавцы не обязаны писать об аварии в США. Цена показывает, сколько за такие машины просят. Что именно вы покупаете, показывает только история.Поэтому смотреть нужно на оба показателя. Машина по медиане с чистой историей - хороший вариант. Машина по медиане после тотала - повод серьёзно торговаться или искать дальше.

Тотал - это приговор?

Нет. Страховые в США списывают машину, когда ремонт обходится дороже заметной доли её стоимости, а у современного кроссовера это легко: подушки, фары, датчики, радиаторы. Многие такие автомобили после качественного ремонта ездят годами.

Вопрос в том, кто и как их восстанавливал. После списания качество работ никто не проверяет. Отчёт помечает этот случай как структурное повреждение передней части, значит, на осмотре нужно смотреть лонжероны, геометрию кузова и срабатывавшие подушки безопасности. У Outback есть ещё одна деталь: система EyeSight работает через стереокамеру за лобовым стеклом, и после фронтального удара с заменой стекла её обязательно калибруют. Если калибровки не было, адаптивный круиз и автоторможение могут работать неправильно.

Пробег сходится

Хорошая новость по этой машине: одометр не трогали. Шесть показаний из четырёх источников, от 6 км при первой регистрации в Вирджинии до 140 тысяч сейчас, выстраиваются в ровную линию. Одна запись в базе, 103 км в марте 2023-го, явно опечатка, и отчёт отбрасывает её как выброс.

Откуда берутся такие машины

Американские аукционы Copart и IAAI продают автомобили после ДТП, наводнений и угонов, иногда в разы дешевле рыночной цены. Похожая схема работает и с Кореей. Часть этих машин после ремонта уезжает в Центральную Азию, и их прошлое остаётся в зарубежных базах. Кыргызстанский техпаспорт о нём ничего не скажет.

"Мы не против восстановленных машин. Мы против того, чтобы человек платил за них как за целые, не зная об этом. Когда история лежит рядом с ценой, покупатель решает сам", - говорят в Блике.

Как проверить машину перед покупкой

Попросите у продавца VIN. Он есть в техпаспорте, на стойке водительской двери и под лобовым стеклом. Сверьте номер во всех трёх местах: расхождение - уже ответ. Сделайте проверку авто по VIN. Сейчас отчёт покрывает машины из США и Кореи, на подходе Китай. Стоимость отчёта - 399 сом. Если в истории есть аукцион, ДТП или salvage, возьмите отчёт с собой на осмотр и покажите мастеру, какую зону проверить в первую очередь. Торгуйтесь по фактам. Отметку в американском реестре не оспорить фразой "машина не битая".

О сервисе

Блик - автомобильная платформа и онлайн-авторынок Кыргызстана. На Блике собраны объявления о продаже автомобилей по всей стране: здесь можно купить авто в Бишкеке и других городах, сравнить цену любой машины с похожими предложениями, рассчитать растаможку и проверить историю автомобиля по VIN.