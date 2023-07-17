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ФОМС: Что делать в случае возникновения острой кишечной инфекции?

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В Фонде ОМС поделились советами, что делать в случае возникновения острой кишечной инфекции, передает пресс-служба ФОМС.

"В период летних отпусков и каникул возможно увеличение случаев острых кишечных инфекций. Они могут возникнуть из-за различных причин, начиная от неправильно вымытых фруктов до случайного попадания в рот воды во время купания. Кишечные инфекции распространены среди людей всех возрастов, но особенно часто подвержены им дети до семи лет из-за их поведения и особенностей реакции организма на микробы.

В случае появления симптомов кишечной инфекции у детей необходимо обратиться за медицинской помощью к семейному врачу по месту приписки. Врач проведет осмотр ребенка, проконсультирует, и, при необходимости, назначит лабораторно-диагностические исследования. В случае медикаментозного лечения, врач выпишет электронный рецепт на льготные лекарства, которые можно приобрести со скидкой до 50% (от базовой стоимости) в аптеках, сотрудничающих с Фондом ОМС.

При наличии показаний к госпитализации или консультации в больницу, врач выпишет направление.

Важное условие для получения бесплатных услуг в поликлинике – это то, что дети должны быть приписаны в данном Центре семейной медицины. В случае отсутствия приписки – оплачиваются мед.услуги по прейскуранту цен.

При самостоятельном обращении в стационар за консультацией, проведением лабораторно-диагностических исследований без направления, родители оплачивают услуги по прейскурнату цен, при госпитализации вносят сооплату максимального уровня.

Если родители вызвали скорую помощь, врачи приняли решение госпитализировать ребенка в больницу, тогда направление от семейного врача не требуется (!).

Медицинские услуги оказываются бесплатно:

- в поликлинике детям, до 16 лет (учащиеся общеобразовательных учреждений - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет).

- в стационаре детям, до 6 лет, так как они относятся к льготной категории. Старше 6 лет при госпитализации вносят сооплату среднего уровня.

Государство, в лице Фонда ОМС оплачивает лечебным учреждениям за все бесплатно оказанные медицинские услуги гражданам".


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URL: https://www.vb.kg/431166
Теги:
ФОМС, Кыргызстан
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