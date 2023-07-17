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На джайлоо Каркыра прошел юрточный фестиваль "Happy Yurta Fest" (фото)

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- Бакыт Басарбек
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На джайлоо Каркыра Иссык-Кульской области 16 июля прошел юрточный фестиваль "Happy Yurta Fest", организованный Ассоциацией пространственного развития "Тринити - город будущего", Национальным агентством по инвестициям, полномочным представительством президента в Иссык-Кульской области и Минкультуры.

Также отпраздновали юбилеи академика Курман-Гали Каракеева, председателя Совета министров Казы Дикамбаева и Балбай Баатыра.

Параллельно фестиваль стал площадкой для обсуждения культурного, экологического и инвестиционного туризма. В нем приняли участие инвесторы и бизнесмены из Китая, Катара, России, Венгрии, Англии и других стран.

В мероприятии также приняли участие вице-премьер-министр Эдиль Байсалов, депутат Жогорку Кенеша Акылбек Тумунбаев, полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Илияз Иманбетов.

Эдиль Байсалов в своем выступлении отметил, что Иссык-Кульская область имеет большой потенциал для развития туристического бизнеса, а подобные культурные мероприятия – хорошая возможность для инвесторов увидеть красоту природы и гостеприимство кыргызстанцев своими глазами.

В рамках "Happy Yurta Fest" прошел и инвестиционный форум In-Stan-T Invest, организованный альянсом экологических организаций "Юнисон Групп". Инвесторы ознакомились с различными проектами: строительство горнолыжных курортов и экологических городков в Иссык-Кульской области, а также создание предприятий по выпуску экологически чистой продукции.

Фестиваль сопровождался выставкой продукции местных предпринимателей, театрализованным представлением и национальными спортивными играми.


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URL: https://www.vb.kg/431171
Теги:
инвестиции, фестиваль, Кыргызстан
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