В Кыргызстане изобрели ультразвуковой уровнемер для контроля расхода воды

Ультразвуковой уровнемер, предназначенный для бесконтактного измерения уровня воды на гидромелиоративных объектах и передачи данных по каналам сотовой связи, был создан в Кыргызском Научно-исследовательском институте мелиорации командой под руководством главы лаборатории Программно-аппаратных средств автоматизации водоучета и водораспределения НИИ Виталия Шабловского. Новый прибор уже приступил к работе в пилотном проекте в Чуйском районе Чуйской области. Об это редакции vb.kg рассказал сам руководитель команды создателей прибора.

Мы побывали в мозговом центре лаборатории, и даже смогли подержать в руках патентное свидетельство об изобретении

ультразвукового уровнемера USN 5.0 и сам уникальный прибор, которой может помочь не просто экономить воду, но и снять социальное напряжение.

Мы попросили Виталия Иосифовича подробнее рассказать об изобретении, и уточнить, действительно ли прибор сможет помочь экономить воду, и в чем прогрессивность этого метода.

- Сразу скажу, что одномоментно ввести счетчики-водомеры поливной воды по всей стране нереально - для начала надо привести в порядок гидроузлы, сети, каналы, отремонтировать места где, ультразвуковые уровнемеры USN 5.0 должны устанавливаться. А наш осмотр показал, что многие гидросооружения пришли в упадок. А всего их по стране насчитали около 15 тысяч точек, где должны быть установлены датчики. И когда кто-то говорит, что 1 млрд сомов для мелиорации - много, то пусть для начала посмотрят, во что превратились объекты гидромелиорации - гидроузлы, БСРы, БДРы за годы независимости. Какие-то объекты были отданы айыл окмоту, для которых содержание таких объектов - обуза. Нужна их полная инвентаризация и системный подход к мелиорации в целом. Ведь это стратегические объекты в условиях маловодья.

Парадоксально, что нам на разработку нашего прибора для учета и сбережения нашей воды средства выделяли доноры. А наши руководители умудрились даже помещение в институте продать. Институт пытался судиться, но увы... сейчас там какой-то салон. Это говорит о неуважении к мелиоративной отрасли, за что мы сейчас и расплачиваемся. И сейчас когда руководство страны ведет речь о необходимости полной автоматизации мелиоративной отрасли, очень хочется верить, что это не пустые слова. Хочется применить свои знания, наработки, опыт, привлечь молодых программистов. У нас так много интересной работы, - рассказал он.

По словам Виталия Шабловского, на сегодняшнем этапе важно разъяснить людям, зачем нужны водомеры для поливной воды.

"Например, крестьянину все равно сколько в реке воды, но ему важно сколько он получил воды на свое поле, поскольку ему платить за полив. И оплачивая, он должен понимать, что получил именно тот объем, за который оплатил.

Если в советское время наш институт был головным для Союза, и мы гордились применением самых передовых технологий, то сегодня мы, увы, проводим замеры уровня воды, как и раньше - вручную. Сохранилась даже такая должность - "наблюдатель", когда как и много лет назад каждый день наблюдатель должен три раза в день замерять уровень воды по табличке табрирования.

А теперь сравните - три раза в день замер вручную или каждые 15 минут по датчику-водомеру. Где точнее будут показатели? Плюс исключается человеческий фактор, читайте коррупционный. В самом начале, когда мы только тестировали приборы в одном из районов были установлены наши приборы. А руководитель райводхоза не стал объяснять, что за приборы установлены на гидроузлах. Так вот в конце месяца он предложил сравнить таблички, которые представляли наблюдатели и что показали датчики. Показатели разнились очень сильно. При ручном подсчете у многих не хватало 10, 20, 35 процентов, а кто-то не постеснялся и все 95 процентов просто не показал. А датчик все увидел.

Установка ультразвуковых уровнемеров лишит возможности педалировать на этом вопросе пустых крикунов. Знаете же любимый вопрос на пресс-конференциях, который задают чиновникам Минсельхоза: "а правда ли что воду продают Казахстану?" Кто-то даже в этой сложной ситуации пытается заработать очки на маловодье. А при реализации проекта по реабилитации оросительных и ирригационных каналов, при установке датчиков-водомеров трудно будет педалировать вопрос о продаже воды правительством. Да и воровать нерадивому наблюдателю будет сложнее, - отметил он.

Технические подробности новвоведения:

"УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УРОВНЕМЕР USN - это ультразвуковой датчик уровня воды, оснащенный собственным микропроцессором ультразвуковым сонаром MAXBOTIX, запоминающим устройством и модулем передачи данных по каналам сотовой связи. Предусматривает возможность функционирования в автономном режиме, измерения, записи и хранения результатов измерений с заданным интервалом опроса и передачей данных по каналам сотовой связи.

Измерение уровня воды происходит с излучением серии ультразвуковых импульсов и последующим анализом полученного эхосигнала. Датчик с помощью этих данных, соответствующим образом компенсированных в соответствии с температурой воздуха, измеренной встроенным термометром, определяет расстояние от поверхности цели. И самое главное, что прибор ИЗМЕРЯЕТ, ЗАПОМИНАЕТ И ПЕРЕДАЕТ данные через каждые 15 минут, что обеспечивает высокую точность измерения Сбор данных может проводится и в другом режиме, например - 1, 4, 6, 12, 24 раза в сутки, в зависимости от настройки пользователем. А встроенная память ультразвукового уровнемера хранит до 5000 записей и данные передаются в зависимости от настроек.

Малое энергопотребление позволяет работать в течение всего вегетационного сезона. А замена аккумуляторов производиться один раз в год.

Сохраняет данные записей и в течении 1 года, что обеспечивает большую надежность в работе системы. И именно поэтому УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАЛЬНОМЕР обеспечивает высокую точность измерения и устойчив к воздействию окружающей среды и работает в широком диапазоне температур.

Уровнемер не требует контакта с измеряемым материалом, что делает его безопасным и удобным в использовании. Датчики имеют высокую степень защиты от влаги и пыли, что позволяет использовать их во влажных и пыльных условиях.

Выполнен в алюминиевом корпусе.

Где применяются?

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ

Ультразвуковые уровнемеры USN используются для контроля расхода воды в оросительных каналах. Они измеряют высоту столба воды в успокоительных колодцах, а затем на основе этого измерения определяют расход воды. Это помогает улучшить управление водными ресурсами и экономить воду.

Промышленность

Промышленные баки и резервуары для измерения уровня жидкости, нефтепродуктов и химических веществ. Измерение уровня сыпучих продуктов в контейнерах, силосах средних размеров и на открытых отвалах.

Ультразвуковой уровнемер выпускается в прочном алюминиевом корпусе, где ультразвуковой дальномер "Maxbotix", блок управления обработки данных и модуль связи являются единым целым узлом.