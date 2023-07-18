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Самые ленивые в мире - немцы

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Ученые развенчали образ немецкого народа, как самого трудолюбивого, усердного и энергичного. В результате исследования выяснилось, что немцы - одна из самых ленивых наций в мире, передает РБК.

По данным исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития, рабочий день жителя Германии составляет лишь шесть часов. В год представители этой "трудолюбивой" нации проводят на рабочем месте около 1447 часов, в то время как американцы трудятся в поте лица 1805 часов в году, а японцы – 1859. Наибольшими трудоголиками оказались корейцы, чей "рабочий год" составляет в среднем 2447 часов.

А вот с отдыхом у немцев все обстоит намного лучше, чем у других народов. В среднем граждане Германии отдыхают 43 дня в году, из которых 30 дней - отпуск и плюс 13 официальных нерабочих дней. По этому показателю они обогнали британцев на целых девять дней. Для сравнения, в распоряжении американцев имеется лишь 23 дня отдыха.

Кроме того что немцы работают меньше всех, они и на пенсию выходят раньше. Средний пенсионный возраст жителей Германии составляет 60,3 года. Британцы уходят на заслуженный отдых в среднем в 62,2 года. Для Америки эта цифра составляет 64,6 года, а японцы зарабатывают собственным трудом на хлеб насущный аж до 68, 5 лет.


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URL: https://www.vb.kg/431199
Теги:
Германия
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