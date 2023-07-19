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МВД: Гражданину России подкинули наркотики и вымогали 315 000 сомов

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- Бактыгуль Акжолова
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Гражданину России подкинули наркотики и вымогали 315 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в министерство внутренних дел обратился гражданин Российской Федерация "З.Э"., который просил принять меры в отношении девушки по имени "Д" и неизвестных сотрудников правоохранительных органов. По его словам, 20 апреля 2023 года в одном из кафе ему подкинули наркотические вещества, после чего неизвестные сотрудники задержали возле дома и путем угроз получили денежные средства в сумме 315 000 сомов за не привлечение

к уголовной ответственности.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП, проводилось досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

Службой внутренних расследований МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что девушки по имени Т.Д, и М.А вступив в сговор с ранее судимыми гражданами У.А. и Т.Н, вместе с

сотрудниками милиции организовали схему вымогательства денежных средств у граждан путем подкидывания наркотических средств. Между участниками группы имелось распределение ролей. По предварительным данным это не

единичный факт.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий 26 июня 2023 года сотрудниками Службы внутренних расследований МВД КР задержаны лица, причастные к вышеуказанному факту: Т.Д, М.А., У.А., Т.Н, а также сотрудники региональных подразделений МВД: младший лейтенант милиции Ж.И., старшие лейтенанты милиции Ч.З. и Б.Б.

В настоящее время расследование по уголовному делу осуществляется в Следственной службой МВД КР. Устанавливается другие сотрудники силовых структур, причастные к данному факту.

МВД КР продолжает принимать меры по выявлению коррумпированных нечистоплотных сотрудников. В настоящее время продолжается работа по выявлению и пресечению преступлений коррупционного и иного характера, совершаемыми отдельными сотрудниками ОВД.


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URL: https://www.vb.kg/431207
Теги:
вымогательство, задержание, наркотики, Россия, МВД
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