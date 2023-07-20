В некоторых районах Бишкека отключат воду на сутки

В Бишкеке с 25 июля 2023 года с 08.00 часов до 26 июля до 09.00 часов будет приостановлена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Район отключения: улицы Ахунбаева, 7 апреля, Горького, Белорусская – Шукурова.

Улицы 7 апреля, Анкара, Октябрьская, ВБЧК.

Улицы Шоокум, Конорчок, Кок-Жар, 7 апреля.

Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водоводе Д-500мм 11 микрорайона. В связи с чем, в микрорайонах "Кок-Жар", "Улан-1", "Улан-2" временно будет прекращена подача холодной воды.

ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой".