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The Washington Post: США могут объявить о санкциях в отношении Кыргызстана

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США в течение ближайшей недели могут объявить о санкциях в отношении Кыргызстана, сообщили источники The Washington Post, передает СМИ.

Вашингтон обвиняет Бишкек в поставках России подсанкционных товаров из Китая, Европы и Южной Кореи. Среди них беспилотники, оптические прицелы и полупроводники.

Решение о санкциях принимается после "месяцев безрезультативных визитов" в Бишкек американских и европейских дипломатов. "Кыргызстан, хоть и небольшая страна по сравнению с другими, является наглядным примером того, как все факторы одновременно создают неприемлемо благоприятные условия для уклонения,- сказал источник WP.

В качестве примера приводится закупка киргизскими компаниями "чувствительной электроники" из Китая и Южной Кореи в феврале–марте на тысячи долларов. За тот же период из Кыргызстана в РФ было экспортировано примерно такое же количество электроники. По версии Вашингтона, в большинстве своем закупщиками были "известные поставщики российской оборонной промышленности". Отмечается, что в 2022 году объем экспорта из Кыргызстана в Россию вырос на 250%.

Посольство Кыргызстана в США заявило WP, что Бишкек придерживается международных норм, пресекает контрабанду и другие виды незаконной торговли. Резкое увеличение объемов торговли с РФ диппредставительство связало отчасти с совершенствованием систем отслеживания товаров.


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URL: https://www.vb.kg/431219
Теги:
США, Кыргызстан, санкции
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