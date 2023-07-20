В Бишкеке проходит тренинг по оценки соцнапряженности в религиозной сфере

Центр исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий в партнерстве с Управлением межэтнических отношений Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и при поддержке ПРООН в рамках проекта "Инклюзивное управление и общая идентичность для устойчивого мира и развития" проводит тренинг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, цель тренинга повышения потенциала госслужащих: сотрудников ЦИРС, представителей Госкомиссии по делам религий Кыргызской Республики в областях и ответственных секретарей по межэтническим отношениям Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики по работе данными матрицы индикаторов оценки социальной напряженности в религиозной сфере и межведомственному обмену практическими навыками по предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций.

Инициатива нацелена на усиление качества принимаемых решений в сфере религии и предупреждение конфликтов, основанных на анализе данных мониторинга, позволяющих сформировать общее представление о состоянии и динамике развития религиозной ситуации в Кыргызской Республике.

"Данная работа проводится в рамках реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 гг., целью которой является гармоничное сочетание и сохранение светского характера государства с обеспечением прав человека на свободу вероисповедания и религиозные убеждения. Межведомственное взаимодействие позволяет более скоординировано подойти к реализации концепции развития гражданской идентичности - Кыргыз жараны в Кыргызской Республике на период 2021-2026 годы, нацеленную на снижение поляризации общества по линиям различных идентичностей (религиозной, этнической)"- говорится в сообщении ведомства.