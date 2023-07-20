Погода
$ 87.60 - 88.13
€ 98.38 - 99.27

В Бишкеке проходит тренинг по оценки соцнапряженности в религиозной сфере

165  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центр исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий в партнерстве с Управлением межэтнических отношений Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и при поддержке ПРООН в рамках проекта "Инклюзивное управление и общая идентичность для устойчивого мира и развития" проводит тренинг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, цель тренинга повышения потенциала госслужащих: сотрудников ЦИРС, представителей Госкомиссии по делам религий Кыргызской Республики в областях и ответственных секретарей по межэтническим отношениям Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики по работе данными матрицы индикаторов оценки социальной напряженности в религиозной сфере и межведомственному обмену практическими навыками по предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций.

Инициатива нацелена на усиление качества принимаемых решений в сфере религии и предупреждение конфликтов, основанных на анализе данных мониторинга, позволяющих сформировать общее представление о состоянии и динамике развития религиозной ситуации в Кыргызской Республике.

"Данная работа проводится в рамках реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 гг., целью которой является гармоничное сочетание и сохранение светского характера государства с обеспечением прав человека на свободу вероисповедания и религиозные убеждения. Межведомственное взаимодействие позволяет более скоординировано подойти к реализации концепции развития гражданской идентичности - Кыргыз жараны в Кыргызской Республике на период 2021-2026 годы, нацеленную на снижение поляризации общества по линиям различных идентичностей (религиозной, этнической)"- говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431231
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  