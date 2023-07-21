В Кыргызстане введут режим ЧС в энергосекторе до 2026 года

Предлагаю издать указ президента о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе Кыргызской Республики с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2026 года, заявил 20 июля министр энергетики Таалайбек Ибраев на заседании кабмина по итогам 1 полугодия 2023 года, передает Tazabek.

Министр выступал с докладом об итогах энергосектора и в завершении обратился к председателю кабмина Акылбеку Жапарову.

"Считаю, что в связи с климатическими условиями, ввиду низкого притока по реке Нарын, нехватки электроэнергии и недостатка мощностей по генерации, необходимо принять срочные меры для решения проблем в энергетике. Таким образом предлагаю издать указ президента о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе Кыргызской Республики с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2026 года", - сказал министр.

По словам Т.Ибраева, если в 2023 году дефицит составит 3 млрд киловатт-час, то в последующие годы он будет только расти. Например, если потребление электроэнергии в 2023 году ожидается на уровне 17,2 млрд кВт.ч, то к 2026 году прогнозируется рост до 19 млрд кВт.ч. В таком случае Минэнерго ожидает дефицита электроэнергии в 5-6 млрд кВт.ч.

А.Жапаров поддержал предложение министра.

"Уважаемый Бакыт Эргешевич, возьмите под контроль. Проект президентского указа о режиме чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе сегодня-завтра должен быть у меня на руках", - сказал председатель кабмина.

А.Жапаров допустил возможность республики остаться без электроэнергии. В связи с этим, глава кабмина счёл необходимым наделить Минэнерго особыми полномочиями путём издания президентского указа.