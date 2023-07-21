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Акылбек Жапаров пообещал не допускать поставок подсанкционных товаров в РФ

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Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров прокомментировал новости о подготовке администрацией США экономических мер против Кыргызстана из-за обхода санкций против России, передает СМИ.

"По мнению казахской стороны, в 2022 году этот товар [беспилотники китайского производства] поступил от нас. Доказательств мы никаких от них не получили", - заявил А.Жапаров.

По его словам, Кыргызстан посещали делегации Евросоюза и США. Глава кабмина отметил, что сегодня применяются все превентивные меры.

"Меры будут приниматься в дальнейшем, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и, тем более, не уходили туда, где есть санкции", - рассказал глава кабмина.

Отвечая на вопрос о том, каких последствий стоит ожидать Кыргызстану от возможных санкций США, А.Жапаров заявид, что в стране ведется активная работа по устранению подобных рисков, благодаря обеспечению прозрачности торговли.

"Мы делаем все, чтобы поднять экономику и накормить наших людей", - отметил А.Жапаров. По его словам, пока нет повода для серьёзных опасений.

"Ситуация в мире так быстро меняется, тем более, когда большие страны что-то хотят. Мы работаем в правильном направлении. Именно для этого я же и прошу бизнес, берите электронные счета-фактуры, чтобы вдруг невзначай там что-нибудь другое не оказалось", - заключил глава кабинета министров.


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URL: https://www.vb.kg/431252
Теги:
Акылбек Жапаров, Россия, Кыргызстан, санкции
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