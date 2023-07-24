Погода
$ 87.68 - 88.15
€ 97.20 - 98.20

Диетолог назвал способ снизить риск развития возрастных болезней

281  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Снижать риск развития возрастных болезней приемом витаминов группы В рекомендовал в своем видеоблоге на платформе "Яндекс.Дзен" доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, причиной многих болезней и ускоренного старения может быть гомоцистеин - токсический метаболит аминокислоты метионина, содержание которого с возрастом увеличивается.

Метионин при избыточном поступлении перестраивается в гомоцистеин. Гомоцистеин, особенно при дефиците витаминов группы В, накапливается и оказывает токсическое действие на сосудистую стенку, что проявляется ускоренным развитием атеросклероза и другими сосудистыми нарушениями. Это сопровождается ускоренным старением, развитием возрастных болезней и ухудшением качества жизни в целом

По словам Гинзбурга, гомоцистеин может перестраиваться назад в метионин - этот процесс регулируется поступлением в организм витаминов группы В с пищей или витаминными комплексами.

Диетолог посоветовал с возрастом есть поменьше белка животного происхождения и регулярно проверять гомоцистеин (норма - 5-9 микромолль/литр).

"Лучше, чтобы при втором исследовании гомоцистеина было меньше, чем при первом", - добавил врач.

Источник: Мослента


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431281
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  