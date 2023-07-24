Диетолог назвал способ снизить риск развития возрастных болезней

Снижать риск развития возрастных болезней приемом витаминов группы В рекомендовал в своем видеоблоге на платформе "Яндекс.Дзен" доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, причиной многих болезней и ускоренного старения может быть гомоцистеин - токсический метаболит аминокислоты метионина, содержание которого с возрастом увеличивается.

Метионин при избыточном поступлении перестраивается в гомоцистеин. Гомоцистеин, особенно при дефиците витаминов группы В, накапливается и оказывает токсическое действие на сосудистую стенку, что проявляется ускоренным развитием атеросклероза и другими сосудистыми нарушениями. Это сопровождается ускоренным старением, развитием возрастных болезней и ухудшением качества жизни в целом

По словам Гинзбурга, гомоцистеин может перестраиваться назад в метионин - этот процесс регулируется поступлением в организм витаминов группы В с пищей или витаминными комплексами.

Диетолог посоветовал с возрастом есть поменьше белка животного происхождения и регулярно проверять гомоцистеин (норма - 5-9 микромолль/литр).

"Лучше, чтобы при втором исследовании гомоцистеина было меньше, чем при первом", - добавил врач.

Источник: Мослента