Садыр Жапаров одобрил изменения в закон "О прокуратуре"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 24 июля 2023 года (№ 145) подписал конституционный Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О прокуратуре Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Конституционный Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 июня 2023 года.

В нем предусматриваются нормы о том, что органы государственного страхования выплачивают страховую сумму в случаях:

1) гибели (смерти) прокурора и следователя при исполнении ими служебных обязанностей. Семье погибшего выплачивается единовременное пособие в размере двадцати среднемесячных заработных плат по последней должности. За семьей погибшего сохраняется право на получение благоустроенного жилого помещения на условиях и основаниях, которые имели место на момент гибели сотрудника;

2) получения увечья или инвалидности прокурором и следователем при исполнении ими служебных обязанностей, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, выплачивается единовременная страховая сумма в следующих размерах:

а) инвалиду I группы – десять среднемесячных заработных плат по последней должности;

б) инвалиду II группы – восемь среднемесячных заработных плат по последней должности;

в) инвалиду III группы – пять среднемесячных заработных плат по последней должности.

Конституционный Закон направлен на достижение соразмерности обозначенных выплат семьям сотрудников органов прокуратуры и других правоохранительных органов, в случае их гибели или получения инвалидности при исполнении обязанностей.