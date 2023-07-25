Депутаты Кызыл-Тууйского кенеша просят президента построить у них БДР

Всем известно, что каждый год весной и летом паника из-за нехватки воды поднимается именно в тот момент, когда всем сразу в Чуйской долине и Кыргызстане необходимо полить клубнику, малину и другие культуры. При этом ежегодно мы непременно слышим упоминание о "клубничных селах Кунтуу, Кызыл-Тууского айыл окмоту", которые то ли возмущаются, то ли собираются выйти на митинг, поскольку "у них нет воды". И весь Кыргызстан застывает в тревожном недопонимании: почему жители именно этих сел требуют воду и обвиняют во всех грехах правительство, чиновников и так далее.

Увы, в других селах тоже есть похожие проблемы, но почему-то существует миф об особом режиме лоббирования именно "клубничных полей и фермеров" - якобы то ли депутаты, то ли правительство, мол чуть ли не приказывают поливать сначала их территории. Товар, мол, денежный и бизнес чей-то прибыльный. По этой причине, мол, вода не доходит до Панфиловского района по БЧК, а застревает где-то на "клубничных полях".

Самое интересное, что чиновники Минсельхоза и Службы водных ресурсов каждый год, ну с 2020 года уж точно, поясняют на пресс-конференциях, что ранее в Советское время в тех местах была совсем другая карта полива: агрономы рекомендовали выращивать в тех районах пшеницу, зерновые, кормовые травы, поскольку они не такие влаголюбивые. А теперь в каждом дворе клубника, малина, которая требует многократного и постоянного полива, который при этом осуществляется так называемым "диким способом"- самотеком, без бороздок, без капельного орошения. А поскольку посадки частные, то и повлиять на хозяев крестьянских наделов водники не в силах, а призывы высаживать другие культуры во внимание люди не берут.

Так кто же прав, и какова ситуация сейчас в Кызыл-Тууйском айыл окмоту? Есть ли пути решения данной ситуации? По просьбе местных депутатов мы согласились посетить село Кунтуу Кызыл-Тууйского айыл окмоту.

Возле неисправного и безводного бассейна суточного регулирования (БСР) нас встретил депутат Кызыл-Тууйского кенеша Руслан Каналович Чыныбаев, который с собой он привез охапку копий карт и схем ирригационных систем. Как оказалось, его отец родился в 1941 году во время строительства БЧК и потому его назвали Каналом. Соответственно отчество у депутата - Каналович, чем он очень гордится. По этому поводу он даже пошутил, что интерес к ирригации у него наследственный. Трудится же он водителем на стройке, но свободное время посвящает восстановлению ирригационных оросительных сетей в Кызыл-Тууйском окмоту.

- Мы с депутатами, когда услышали, что президент и правительство говорят о том, что надо строить БДР и БСР для сохранения воды, то мы обрадовались. Чтобы разобраться, что нам нужно сделать, чтобы у фермеров была вода, мы во все инстанции писали, и по архивам походили. В итоге поняли, что нам надо восстановить наши малые водохранилища - бассейны суточного регулирования воды. Их у нас четыре и только один действует. Остальные не работают. Вот вы можете увидеть заиленный, заросший БСР в селе Токбай. Смотреть больно - налицо бесхозяйственность, безразличие.

Когда пришли в районный отдел Службы водных ресурсов, то у нас сразу спросили проектные документы на строительство БСР. Надо же понять - какой объем хранилища воды, какая конструкция и когда был построен. Ни у нас в айыл окмоту, ни в архивах райархитектуры ничего, увы, не нашли. То есть мы поняли, что если хотим что-то решить, мы должны сами двигаться. Поэтому начали искать проектировщиков. Теперь понимаем, насколько важна помощь службы водных ресурсов, консультации специалистов, ведь проектировщики должны специализироваться именно на водных проектах.

А чтобы время не терять, все это время искали возможность решить еще одну нашу водную проблему - ирригационным лоткам на одном из участков более 40 лет и они свою службу отслужили. Сделаны они были на совесть, но на сегодня все дырявые, раскрошились от ударов стихий, вандализма, бесхозяйственности и времени. Спасибо что в райводхозе нам пошли навстречу - у них работает какой-то ирригационный проект. Для одного участка были закуплены новые лотки ЛР-9, а нам отдали старые, те, что еще можно использовать. И мы смогли приобрести их не по 26 тысяч сомов, а по 9. Для нас это настоящая удача. Всего 76 лотков ЛР-9, а нам надо еще 200 таких только на этот участок.

Конечно, надеемся, что нам сможет помочь государство. Сейчас много пишут о переговорах по кредитам, проектам по ирригации, но пока до всего доходим своим умом, пытаемся найти выход и докричаться хоть до кого-то.

У нас, как и у всех, было общинное АВП, но теперь муниципальное, но и так толку не прибавилось. Как быть дальше с АВП тоже не знаем, совсем передать эту функцию в айыл окмоту? А кто будет выполнять всю работу по водораспределению? Сам глава айыл окмоту будет бегать по полям с тяпкой? Агронома и гидротехника у них нет. А вопросы по воде нам надо решать, которые возникают каждый день. Например, стали заниматься реабилитацией отрезка с лотками - выяснилось, что там, где ранее проходил путь канала, теперь частные владения. Теперь чтобы провести линию, надо документально провести отведение земли. Но кто же уступит куски своей земли? Например, есть стандарты и в зависимости от размера лотка идет отступ. Мы пока не стали вступать в длительные судебные тяжбы с собственниками, нам важно решить водные проблемы. Поэтому решили где-то гору срыть, а где-то в обход проложить лотки. Хотим до октября завершить прокладку хотя бы этого участка.

В одной из долин мы нашли место для строительства бассейна декадного регулирования (БДР) - водохранилища с большим водоизмещением. Мы решили с нашей командой единомышленников, что может быть для наших фермеров это будет отличным решением. Прикинули, может получиться решить и наши насущные проблемы: клубничный полив покрыть, и сделать орошаемыми дополнительно 1300 га или даже больше.

Мы уже привозили для консультации представителей Службы водных ресурсов и проектировщик предварительно просчитал возможность строительства на этом месте. Ведь важно просчитать все грамотно, любая техническая ошибка и вода может обрушиться на село, которое будет расположено ниже. Проектировщик направил нас в МЧС и мы ждем заключения. Если дадут добро, то нужно можем начать строить.

В этой связи мы просим президента и правительство выделить средства на строительство БДР и построить его в ущелье Адам-Алы на реке Жыламыш, - рассказал депутат Руслан Чыныбаев.

Вместе с депутатом мы побывали на всех точках, о которых он упоминал. Заметили, что некоторые проблемы могли бы быть решены на уровне айыл окмоту, например, можно прочистить идущий от речки канал, вырубив хотя бы камыши. А еще можно помочь людям, которые после недавнего селя, оказались без воды. Почему то сотрудники МЧС выполнили лишь очистку на каком-то отрезке трубы, а всю очищать не стали. Почему по этому поводу айыл окмоту не пытается договориться с МЧС? Жители одной улицы рассказали, что уже 20 лет живут без питьевой воды, сами ее привозят и хранят в емкостях. А теперь еще беда в и с поливной водой, а в такую жару - это просто издевательство.

Кроме этого, еще нужно местных жителей научить экономнее относиться к потреблению поливной и питьевой воды, а для этого надо установить счетчики. То есть пришло время и чем неоднократно говорят эксперты, всем жителям села нужно осознанно подойти к рациональному использованию каждой капли воды.