Погода
$ 87.45 - 88.00
€ 97.20 - 98.20

Депутаты Кызыл-Тууйского кенеша просят президента построить у них БДР

123  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всем известно, что каждый год весной и летом паника из-за нехватки воды поднимается именно в тот момент, когда всем сразу в Чуйской долине и Кыргызстане необходимо полить клубнику, малину и другие культуры. При этом ежегодно мы непременно слышим упоминание о "клубничных селах Кунтуу, Кызыл-Тууского айыл окмоту", которые то ли возмущаются, то ли собираются выйти на митинг, поскольку "у них нет воды". И весь Кыргызстан застывает в тревожном недопонимании: почему жители именно этих сел требуют воду и обвиняют во всех грехах правительство, чиновников и так далее.

Увы, в других селах тоже есть похожие проблемы, но почему-то существует миф об особом режиме лоббирования именно "клубничных полей и фермеров" - якобы то ли депутаты, то ли правительство, мол чуть ли не приказывают поливать сначала их территории. Товар, мол, денежный и бизнес чей-то прибыльный. По этой причине, мол, вода не доходит до Панфиловского района по БЧК, а застревает где-то на "клубничных полях".

Самое интересное, что чиновники Минсельхоза и Службы водных ресурсов каждый год, ну с 2020 года уж точно, поясняют на пресс-конференциях, что ранее в Советское время в тех местах была совсем другая карта полива: агрономы рекомендовали выращивать в тех районах пшеницу, зерновые, кормовые травы, поскольку они не такие влаголюбивые. А теперь в каждом дворе клубника, малина, которая требует многократного и постоянного полива, который при этом осуществляется так называемым "диким способом"- самотеком, без бороздок, без капельного орошения. А поскольку посадки частные, то и повлиять на хозяев крестьянских наделов водники не в силах, а призывы высаживать другие культуры во внимание люди не берут.

Так кто же прав, и какова ситуация сейчас в Кызыл-Тууйском айыл окмоту? Есть ли пути решения данной ситуации? По просьбе местных депутатов мы согласились посетить село Кунтуу Кызыл-Тууйского айыл окмоту.

Возле неисправного и безводного бассейна суточного регулирования (БСР) нас встретил депутат Кызыл-Тууйского кенеша Руслан Каналович Чыныбаев, который с собой он привез охапку копий карт и схем ирригационных систем. Как оказалось, его отец родился в 1941 году во время строительства БЧК и потому его назвали Каналом. Соответственно отчество у депутата - Каналович, чем он очень гордится. По этому поводу он даже пошутил, что интерес к ирригации у него наследственный. Трудится же он водителем на стройке, но свободное время посвящает восстановлению ирригационных оросительных сетей в Кызыл-Тууйском окмоту.

- Мы с депутатами, когда услышали, что президент и правительство говорят о том, что надо строить БДР и БСР для сохранения воды, то мы обрадовались. Чтобы разобраться, что нам нужно сделать, чтобы у фермеров была вода, мы во все инстанции писали, и по архивам походили. В итоге поняли, что нам надо восстановить наши малые водохранилища - бассейны суточного регулирования воды. Их у нас четыре и только один действует. Остальные не работают. Вот вы можете увидеть заиленный, заросший БСР в селе Токбай. Смотреть больно - налицо бесхозяйственность, безразличие.

Когда пришли в районный отдел Службы водных ресурсов, то у нас сразу спросили проектные документы на строительство БСР. Надо же понять - какой объем хранилища воды, какая конструкция и когда был построен. Ни у нас в айыл окмоту, ни в архивах райархитектуры ничего, увы, не нашли. То есть мы поняли, что если хотим что-то решить, мы должны сами двигаться. Поэтому начали искать проектировщиков. Теперь понимаем, насколько важна помощь службы водных ресурсов, консультации специалистов, ведь проектировщики должны специализироваться именно на водных проектах.

А чтобы время не терять, все это время искали возможность решить еще одну нашу водную проблему - ирригационным лоткам на одном из участков более 40 лет и они свою службу отслужили. Сделаны они были на совесть, но на сегодня все дырявые, раскрошились от ударов стихий, вандализма, бесхозяйственности и времени. Спасибо что в райводхозе нам пошли навстречу - у них работает какой-то ирригационный проект. Для одного участка были закуплены новые лотки ЛР-9, а нам отдали старые, те, что еще можно использовать. И мы смогли приобрести их не по 26 тысяч сомов, а по 9. Для нас это настоящая удача. Всего 76 лотков ЛР-9, а нам надо еще 200 таких только на этот участок.

Конечно, надеемся, что нам сможет помочь государство. Сейчас много пишут о переговорах по кредитам, проектам по ирригации, но пока до всего доходим своим умом, пытаемся найти выход и докричаться хоть до кого-то.

У нас, как и у всех, было общинное АВП, но теперь муниципальное, но и так толку не прибавилось. Как быть дальше с АВП тоже не знаем, совсем передать эту функцию в айыл окмоту? А кто будет выполнять всю работу по водораспределению? Сам глава айыл окмоту будет бегать по полям с тяпкой? Агронома и гидротехника у них нет. А вопросы по воде нам надо решать, которые возникают каждый день. Например, стали заниматься реабилитацией отрезка с лотками - выяснилось, что там, где ранее проходил путь канала, теперь частные владения. Теперь чтобы провести линию, надо документально провести отведение земли. Но кто же уступит куски своей земли? Например, есть стандарты и в зависимости от размера лотка идет отступ. Мы пока не стали вступать в длительные судебные тяжбы с собственниками, нам важно решить водные проблемы. Поэтому решили где-то гору срыть, а где-то в обход проложить лотки. Хотим до октября завершить прокладку хотя бы этого участка.

В одной из долин мы нашли место для строительства бассейна декадного регулирования (БДР) - водохранилища с большим водоизмещением. Мы решили с нашей командой единомышленников, что может быть для наших фермеров это будет отличным решением. Прикинули, может получиться решить и наши насущные проблемы: клубничный полив покрыть, и сделать орошаемыми дополнительно 1300 га или даже больше.

Мы уже привозили для консультации представителей Службы водных ресурсов и проектировщик предварительно просчитал возможность строительства на этом месте. Ведь важно просчитать все грамотно, любая техническая ошибка и вода может обрушиться на село, которое будет расположено ниже. Проектировщик направил нас в МЧС и мы ждем заключения. Если дадут добро, то нужно можем начать строить.

В этой связи мы просим президента и правительство выделить средства на строительство БДР и построить его в ущелье Адам-Алы на реке Жыламыш, - рассказал депутат Руслан Чыныбаев.

Вместе с депутатом мы побывали на всех точках, о которых он упоминал. Заметили, что некоторые проблемы могли бы быть решены на уровне айыл окмоту, например, можно прочистить идущий от речки канал, вырубив хотя бы камыши. А еще можно помочь людям, которые после недавнего селя, оказались без воды. Почему то сотрудники МЧС выполнили лишь очистку на каком-то отрезке трубы, а всю очищать не стали. Почему по этому поводу айыл окмоту не пытается договориться с МЧС? Жители одной улицы рассказали, что уже 20 лет живут без питьевой воды, сами ее привозят и хранят в емкостях. А теперь еще беда в и с поливной водой, а в такую жару - это просто издевательство.

Кроме этого, еще нужно местных жителей научить экономнее относиться к потреблению поливной и питьевой воды, а для этого надо установить счетчики. То есть пришло время и чем неоднократно говорят эксперты, всем жителям села нужно осознанно подойти к рациональному использованию каждой капли воды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431307
Теги:
вода, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  