Суд избрал меру пресечения Динаре Кутмановой

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения экс-министру природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Динаре Кутмановой. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Сообщается, что постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 июля 2023 года ходатайство следователя ГСУ ГКНБ КР удовлетворено в отношении Динары Кутмановой и в отношении нее применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 9 августа 2023 года с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

Напомним, ГКНБ КР в рамках ранее возбужденного уголовного дела по множественным фактам коррупции в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР была задержана экс-глава Минприроды КР Динара Кутманова.