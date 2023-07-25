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Суд избрал меру пресечения Динаре Кутмановой

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения экс-министру природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Динаре Кутмановой. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Сообщается, что постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 июля 2023 года ходатайство следователя ГСУ ГКНБ КР удовлетворено в отношении Динары Кутмановой и в отношении нее применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 9 августа 2023 года с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

Напомним, ГКНБ КР в рамках ранее возбужденного уголовного дела по множественным фактам коррупции в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР была задержана экс-глава Минприроды КР Динара Кутманова.


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URL: https://www.vb.kg/431331
Теги:
Первомайский район, суд, Динара Кутманова
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