Сокулукский районный суд даже не понял, кого осудил

В апреле 2023 года Сокулукский районный суд отправил в исправительную колонию общего режима на десять лет гражданина В.О. Кроме того, ему назначено принудительное лечение от алкоголизма.

Осужден он был за то, что в ноябре прошлого года поссорился с сожительницей и жестоко ее избил. Женщина не стала обращаться за медицинской помощью и две недели находилась дома, пока наконец не почувствовала себя совсем плохо. Скорая увезла ее в больницу, где женщина скончалась в тот же день.

Осужденный В.О. написал жалобу в Чуйской областной суд. Просил разобраться в деле и изменить наказание, поскольку он виноватым себя не считает. Сильно он гражданскую жену не бил, ударил только несколько раз по ногам. После этого она две недели пила с ним вместе и нормально себя чувствовала. А когда ей вдруг стало плохо, именно он вызвал скорую помощь…

Облсуд стал разбираться. И доразбирался до совершенно непонятного. В смысле – непонятно, кого привлекли к уголовной ответственности и осудили за убийство. В одних документах он значится как В.О., в других – как В.А. Причем личности ни того, ни другого не установлены, удостоверяющих документов нет…

Судебная коллегия вынесла определение предыдущий приговор отменить, а уголовное дело возвратить прокурору для установления личности обвиняемого. Сам В.О. (или как его на самом деле зовут) пока оставлен под стражей.