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Задержан подозреваемый в вымогательстве, находившийся в бегах

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Оперативниками Третьего управления ГУУР МВД задержан уроженец Ошской области, разыскиваемый за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Уголовное дело было возбуждено по статье 203 ч.2. "вымогательство" УК КР (Старый кодекс) в 2019 году.

В милицию с заявлением обращался житель Араванского района с просьбой принять меры по факту совершенного преступления. Как установлено следствием, осенью 2019 года неизвестные лица избили сельчанина и угрожая физической расправой, путем вымогательства отобрали у него автомашину марки Мерседес Бенц.

По данному факту осуществлялись оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление виновных лиц и привлечение к ответственности. Был задержан ряд лиц, имеющих причастность к данному факту. Их привлекли к ответственности за противоправные деяния.

Одному из подозреваемых тогда удалось скрыться, в 2020 году его объявили в розыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Третьего управления ГУУР МВД задержали на территории города Бишкек разыскиваемого гражданина А. уулу С. 1993 года рождения, ранее судимого, уроженца Ошской области. Задержанный доставлен в ОВД Араванского района для проведения следственных действий.


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URL: https://www.vb.kg/431358
Теги:
Араванский район, задержание, Ошская область, МВД
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