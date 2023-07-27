В Бишкеке разрешена работа автомоек, бань и бассейнов

В связи с улучшением ситуации с питьевой водой в городе Бишкек разрешена работа автомоек, бань, бассейнов и других объектов.

В рамках активных усилий по преодолению недостатка питьевой воды сняты временные ограничения на работу автомоек, бань, бассейнов и других объектов, зависимых от водоснабжения.

Владельцы данных объектов могут сами снять временную пломбу ограничения производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" и об этом сообщить своему куратору по району.

0312 56 60 12 – Ленинский район;

0312 56 60 86 – Первомайский район;

0312 59 51 61 – Октябрьский район.

Ограничения, ранее введенные в связи с дефицитом питьевой воды, привели к сложностям и неудобствам для множества предприятий и жителей города. Однако благодаря совместным усилиям бизнес-сообщества и населения, удалось справиться с возникшей проблемой и снизить нагрузку на водопроводную систему.

Несмотря на положительные изменения в ситуации, ПЭУ "Бишкекводоканал" призывает все стороны продолжать бережно относиться к водным ресурсам и экономно использовать питьевую воду. Постоянное сотрудничество и сознательное потребление помогут нам справиться с вызовами будущего и обеспечить устойчивое развитие нашего города.