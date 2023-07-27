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Депутат Таш-Мойнокского айыльного кенеша вымогал деньги у продавцов мяса

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- Назгуль Абдыразакова
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Депутат Таш-Мойнокского айыльного кенеша вымогал деньги у продавцов мяса. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 14 июля 2023 года в милицию обратилась гражданка К.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который с января 2023 года, представляясь администратором отдела "Мясной", расположенный на территории одного из столичных рынков, систематически под угрозой лишить их торговых мест, вымогал с продавцов процент от выручки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 (Вымогательство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств, с поличным был задержан действующий депутат Таш-Мойнокского айыльного кенеша, Аламединского района, Чуйской области А.А., 1987 года рождения, который был водворен в ИВС.

Кроме этого в ходе проведения обысковых мероприятий по место жительству подозреваемого лица было обнаружено и изъято оружие неустановленной модели, без разрешительных документов и денежные средства. Назначены все необходимые экспертизы.

В настоящее время установлена его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией милиция просит сообщить по номерам: 0(500) 151 111, 102.


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URL: https://www.vb.kg/431365
Теги:
торговля, вымогательство, задержание, Октябрьский район, Чуйская область, мясо, Депутат
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