Погода
$ 87.42 - 87.79
€ 96.55 - 97.55

Молдова высылает часть российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже

181  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти Молдовы заподозрили две трети российских дипломатов в шпионаже. Всех подозреваемых высылают в Российскую Федерацию, передает СМИ.

По мнению местных властей, российские дипломаты могут быть причастны к шпионажу, всех их выгоняют из страны.

Итого до 15 августа Молдову должны покинуть 22 дипломата и 23 сотрудника ведомства из числа административно-технического персонала.

Категорично о деятельности сотрудников дипмиссии РФ высказался министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

Он отметил, теперь в Молдове будет "меньше лиц, способных дестабилизировать страну".

Таким образом, в Молдове останутся только 10 российских дипломатов и 15 технических сотрудников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431368
Теги:
Молдова, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  