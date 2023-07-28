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Кыргызско-азербайджанский фонд развития профинансирует ряд проектов

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Кыргызско-азербайджанский фонд развития может выступить основным плацдармом, финансирования всех инвестиционных проектов между Кыргызстаном и Азербайджаном, сообщает пресс-служба НАИ.

По данным пресс-службы, 26 июля 2023 года в рамках бизнес-форума "Кыргызстан-Азербайджан" состоялась встреча директора Национального агентства Темиралиева У.Т с председателем правления AZPROMO Юсифом Абдуллаевым.

"Стратегические партнеры обсудили возможности для сотрудничества в различных секторах экономики, включая торговлю, инвестиции, туризм, энергетику и другие области. Были обозначены конкретные проекты, которые будут реализовываться в рамках Кыргызско-азербайджанского фонда развития с капиталом 25 млн. долларов США.

Так, стороны обговорили первое заседание Фонда и договорились разработать один пилотный проект.

Темираелиев У. подчеркнул, что необходимы новые инструменты финансирования в виде проектного финансирования, мезонинного финансирования или гибридного финансирования.

По его словам, кыргызская экономика достаточно недофинансирована в части прямых инвестиций и льготных кредитов, поэтому для Фонда это уникальный шанс.

"Это уникальная возможность для эффективного размещения денежных средств, а также для придания активного импульса для торгово-экономических взаимоотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, где фонд может выступить основным плацдармом, финансирование всех инвестиционных проектов между Кыргызстаном и Азербайджаном", - добавил директор НАИ.

Стороны выразили уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет продолжаться успешно и принесет пользу обеим странам".


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URL: https://www.vb.kg/431374
Теги:
Азербайджан, инвестиции, Кыргызстан
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