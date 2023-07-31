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ГКНБ задержаны сотрудники фитосанитарной службы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по факту коррупции задержан гражданин РК М.Р.А и сотрудники Чуй-Бишкекского Управления химизации, защиты и карантина растений (фитосанитарная служба) - Э.Э., А.А. и А.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Указанные лица организовали устойчивую незаконную схему по изготовлению товаросопроводительных документов, необходимых для пересечения грузо-транспортных средств через северные контрольно-пропускные пункты (Чалдовар, Ак-Тилек, Ак-Жол и Чон-Капка автодорожные), груженных сельскохозяйственной и иной продукцией в страны ЕАЭС, с целью дальнейшего уклонения от выплат налогов.

Кроме того, установлено, что данный иностранный гражданин, в сговоре с сотрудниками Чуй-Бишкеского Управления химизации, защиты и карантина растений путем регистрации лжефирм в налоговых органах, за денежное вознаграждение предоставляли предпринимателям сейф товаросопроводительных документов для беспрепятственного экспорта товаров в страны ЕАЭС, без прохождения соответствующих процедур. В совокупности причиненный ущерб государству от данной незаконной деятельности составил более 40 млн. сомов.

По результатам проведенных специальных следственных действий, а также постановлением Октябрьского районного суда гражданину РК М.Р.А., а также сотрудникам Чуй-Бишкеского Управления химизации, защиты и карантина растений Э.Э., А.А. и А.К., избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в СИЗО № 21 СИН МЮ КР.

На сегодняшний день, продолжаются комплекс дополнительных оперативно розыскных мероприятий, направленных на установление других причастных лиц к данной незаконной деятельности и выявлению нанесенного ущерба государству от деятельности аналогичных лжефирм".


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URL: https://www.vb.kg/431432
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
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