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ЧВК Вагнера остановила "на неопределенный срок" вербовку наемников

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- Бакыт Стамов
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Российская ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. В телеграм-канале, где размещаются объявления о найме в ЧВК, говорится, что сейчас отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов "в связи с наличием большого кадрового резерва", передает Медуза.

В связанном с группировкой телеграм-канале Grey Zone также появился комментарий основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Он заявил, что "время открытия центров по набору пока не определено".

По словам Пригожина, в настоящее время ЧВК продолжает свою деятельность только в Африке и в подготовительных центрах в Беларуси. "Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России", - сказал он.

В начале июля ЧВК Вагнера уже объявляла о приостановке на один месяц набора наемников из-за временного неучастия в войне в Украине и переезда в Беларусь,

После вооруженного мятежа ЧВК Вагнера основатель военной компании Евгений Пригожин договорился с российскими и белорусскими властями, что "уйдет" в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании "ВоенТВ", в котором говорилось об "учебных местах" в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК. Член "совета командиров" ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.


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URL: https://www.vb.kg/431440
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