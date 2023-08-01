Погода
$ 87.50 - 87.96
€ 95.97 - 96.97

Антимонополия отреагировала на жалобы кыргызстанцев на "Яндекс.Такси"

398  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики на основании обращений потребителей, а также информации, распространяемой в интернете на действия компании ОсОО "Яндекс. Такси Корп", были изучены материалы по поводу вышеуказанной информации о работе компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках рассмотрения вышеуказанной информации и материалов были установлены действия, не соответствующие требованием законодательства со стороны компании ОсОО "Яндекс Такси Корп" такие как:

- непредставление полной и достоверной информации потребителю;

- необеспечение безопасности и качества предоставляемых услуг;

- непонятие механизма формирование тарифов в период повышенного спроса.

В связи с изложенным в целях приведения в соответствие требованиям законодательства Кыргызской Республики о защите прав потребителей Службой выдано предписание со сроком исполнения до 7 сентября 2023 года".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431443
Теги:
Госантимонополия, Кыргызстан, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  