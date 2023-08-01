Антимонополия отреагировала на жалобы кыргызстанцев на "Яндекс.Такси"

Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики на основании обращений потребителей, а также информации, распространяемой в интернете на действия компании ОсОО "Яндекс. Такси Корп", были изучены материалы по поводу вышеуказанной информации о работе компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках рассмотрения вышеуказанной информации и материалов были установлены действия, не соответствующие требованием законодательства со стороны компании ОсОО "Яндекс Такси Корп" такие как:

- непредставление полной и достоверной информации потребителю;

- необеспечение безопасности и качества предоставляемых услуг;

- непонятие механизма формирование тарифов в период повышенного спроса.

В связи с изложенным в целях приведения в соответствие требованиям законодательства Кыргызской Республики о защите прав потребителей Службой выдано предписание со сроком исполнения до 7 сентября 2023 года".