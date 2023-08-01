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В ОАО "НЭСК" отчитались о ходе строительства CASA-1000 в Кыргызстане

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- Бакыт Стамов
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В рамках реализации проекта CASA-1000 в Кыргызстане продолжаются строительные работы линии электропередачи напряжением 500 кВ и ячейки 500 кВ на подстанции "Датка". Об этом сообщает пресс-служба ОАО "НЭСК".

На текущий момент, завершены работы по укладке подъездных путей к опорам (100%), рытью котлованов (100%) и заливке бетоном фундаментов (100%) всех 1243 опор. Ведутся работы по монтажу опор, где уже установлено 1236 опор (99%) и подвешены провода на 265,78 км (58%).

На подстанции "Датка" успешно завершены крупные строительно-монтажные работы. В частности, были установлены шунтирующий реактор 500 кВ с комплектующими, нейтралью, маслоямой и противопожарными перегородками, 3 комплекта автоматических выключателей 500 кВ, 3 комплекта трансформаторов тока 500 кВ, 6 молниеотводов 500 кВ и другие оборудования, а также проложены силовые и контрольные кабели общей длиной более 475 метров.

Справка: CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией - Кыргызстан, Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном. Это даст возможность разработки механизмов торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами.


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URL: https://www.vb.kg/431444
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