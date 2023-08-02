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В Баткене сотрудники СБНОН задержали скотокрадов на месте преступления

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Оперативниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР задержаны лица при совершении кражи крупного скота в Кадамжайском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Так, в Службу поступила информация о том, что некие граждане по имени "А" и "У" собираются украсть скот в Кадамжайском районе Баткенской области. В рамках полученной информации сотрудниками СБНОН МВД КР и Кадамжайского РОВД начаты оперативно-следственные мероприятия.

30 июля 2023 года в результате проведения оперативно-следственных мероприятий на трассе "Кызыл-Кия-Ош" был остановлен крупногабаритный грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz., внутри которого находились украденные 3 коровы и 3 лошади.

Следственной службой Кадамжайского РОВД возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205. ч. 3 УК КР "Кража"

В качестве подозреваемых в совершении данного преступления были задержаны два жителя Баткенской области Н.А. 1992 г.р и М.У. 1989 г.р., которые водворены в ИВС Кадамжаского РОВД.

В настоящее время сотрудниками сотрудниками Службы проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению".


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URL: https://www.vb.kg/431454
Теги:
Кадамджайский район, скотокрадство, МВД
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