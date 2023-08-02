Переселение пуштунов в Афганистане встревожило его соседей

В Ашхабаде в начале августа состоится первый саммит глав государств, граничащих с Афганистаном. Президенты Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана обсудят возможности кооперации и координации действий на случай обострения ситуации в Афганистане и по конструктивной работе с нынешним афганским правительством. Накануне вопросы сотрудничества Центральной Азии с Афганистаном обсуждались в Астане в формате "С5+1" при участии спецпредставителей США по Афганистану, а 30–31 июля разговор продолжился в Дохе, пишет "Независимая газета".

Афганское правительство, чтобы вывести страну из кризиса, настаивает на прекращении санкций, ликвидации черных списков и освобождении банковских резервов Афганистана.

Эти и другие вопросы обсуждаются на переговорах спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста с правительственной афганской делегацией во главе с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки в Дохе. Находящиеся у власти талибы (запрещены в РФ) обещают даже вернуть высшее образование для девушек, за отмену которого афганское правительство подверглось международному осуждению.

"Долговременная неопределенность, сложившаяся в Афганистане, не может устраивать соседние государства и с точки зрения уверенности в приграничной стабильности, и с точки зрения интересов собственного развития. И в Узбекистане, и в Туркменистане Афганистан рассматривают именно как ресурс развития: сюда можно отнести, в частности, стремление к реализации известных трансграничных транспортных и энергетических проектов – ТАПИ, ТУТАП, Трансафганской железной дороги и т.д. Позиции Ташкента и Ашхабада по ситуации в Афганистане схожи с позициями Москвы, Пекина, Тегерана, Исламабада, эти позиции вполне конструктивны и состоят в том, чтобы находить возможности к сотрудничеству, прежде всего в социально-экономической сфере, что само по себе является важнейшим фактором стабилизации в Афганистане. Думаю, что на предстоящем трехстороннем саммите вопросы экономического сотрудничества будут стоять на первом месте, во всяком случае именно в этом заключаются приоритеты Узбекистана и Туркменистана", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев.

Что же касается Таджикистана, у которого особая позиция по Афганистану, то, по мнению эксперта, этот вопрос тоже будет присутствовать в повестке ашхабадской встречи. В отличие от Ташкента и Ашхабада в Душанбе чрезмерно политизируют свою позицию, в которой особым приоритетом является этнический вопрос в Афганистане. "Эта позиция непродуктивна с точки зрения практических интересов самого Таджикистана и, конечно, не способствует стабилизации в Афганистане. В вопросе межэтнических отношений в Афганистане и без того имеется определенное напряжение, и бесконечное его педалирование извне способно только ухудшать ситуацию. Не исключено, что руководители Узбекистана и Туркменистана будут стараться повлиять на эту позицию РТ с целью ее коррекции в сторону большего прагматизма", – считает Князев.

Именно этнический фактор в Афганистане сегодня приковывает к себе внимание как внутри страны, так и за ее пределами, считает туркменский политолог Сердар Айтаков. Дело в том, что правительство талибов возобновило программу переселения пуштунов Афганистана на север страны. Но пока нет понимания, что это за процесс. "Это переселение самых "буйных" с условной границы с Пакистаном и под нажимом пакистанских властей, которые хотя снизить напряженность на своих границах, либо это самодеятельность афганских талибов по изменению этнического состава северных провинций. Такое часто практиковалось разными властями Афганистана в прошлом. Эти действия (по переселению пуштунов. – "НГ") как раз сильно беспокоят Душанбе и вызывают пристальный взгляд остальных – в Ашхабаде и Ташкенте. Если с соплеменниками на афганской территории туркменские власти работать научились, то вот пуштунский экзогенный компонент в этих районах вызывает сильную обеспокоенность, и власти соседних стран сейчас стараются понять, чем это может грозить", – отметил "НГ" Айтаков.

Переселение пуштунов (пусть даже это боевики из "Техрик-е Талибан Пакистан" – запрещены в РФ) имеет место, но его масштабы настолько невелики, что все разговоры об изменении этнического баланса на севере Афганистана, по мнению Князева, "от лукавого". "В Северном Афганистане уже давно живут пуштуны, переселявшиеся с юга начиная с 1895 года в рамках переселенческой политики эмира Абдурахман-хана, продолжавшейся все последующие годы. Во всех без исключения северных провинциях доля пуштунского населения весьма заметна. Мне доводилось в 1990-е годы и позже бывать в улусволи (уездах) в провинциях Герат, Баглан, Бадгис, Бадахшан, Кундуз, Фарьяб, Балх, где пуштуны составляли большинство населения. И даже если численность новых переселенцев составит несколько тысяч человек, это в этнодемографической картине ничего принципиально не изменит. Если среди них действительно окажутся боевики из "Техрик-е Талибан Пакистан" со своими семьями, то и это вряд ли как-то кардинально повлияет на ситуацию с безопасностью. Любое подобное иррегулярное движение сильно поддержкой местного населения, которой у пуштунов как раз и не будет. Хотя, конечно, если вдруг крупные группы переселенцев окажутся в каком-то одном месте и будут ущемлены интересы местных жителей в части распределения земли, воды, других ресурсов, локальные конфликты будут неизбежны, но только локальные", – подчеркнул эксперт.

Князев отметил, что пуштуны – государствообразующий этнос в Афганистане, сами этнонимы "афганец" и "пуштун" внутри страны являются практически синонимами. Поэтому говорить о некой экзогенности пуштунского населения на севере страны можно было в первой половине XX века, сейчас это уже просто неправомочно. И узбекская, и туркменская стороны в своих проектах в Афганистане работают с теми представителями власти и бизнеса, которые там есть, сильно сомневаюсь, что при этом учитывается как-то этническая принадлежность афганских партнеров, она просто не имеет значения. "Можно, кстати, вспомнить, что и Российская империя, и Советский Союз в Афганистане всегда работали в первую очередь с пуштунской элитой. Было понимание того, что именно эта часть элиты является ядром самой афганской государственности, а кроме того, среди непуштунской элиты всегда были сильны автономистские и даже сепаратистские настроения, а также влияния: сначала Британской империи, затем ее преемников – США и Запада в целом. Афганистан – не первая и не последняя этнократия в мире, это реальность, с которой нужно работать", – считает Князев.

Помимо этнического вопроса президенты Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон рассмотрят координацию действий с Китаем на афганской территории, где китайские компании уже разрабатывают месторождения, строят нефтеперерабатывающий завод. Вся логистика идет через страны Центральной Азии. Помимо этого есть еще и проблема воды. Сторонам важно выработать общую позицию по строительству канала Кош-Тепа. Если Таджикистану этот канал не угрожает напрямую, то для Узбекистана и Туркменистана это прямая угроза.