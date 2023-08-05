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Кыргызстанец в желудке привез наркотики из Голландии в Бишкек

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- Канат Кожоев
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В феврале 2023 года, находясь в голландском городе Роттердам, гражданин Т.В. приобрел кокаин. Много кокаина. В Голландии употребление этого наркотика законом не карается, поэтому проблем с его приобретением и упаковыванием в 50 капсул у Т.В. не возникло. Главное – деньги, но они у него водились. По его собственному признанию, у него есть некий бизнес в Германии. И наркотик он якобы купил исключительно для личного употребления.

10 февраля Т.В. с кокаином в желудке прибыл из Стамбула в Бишкек, где его с ценным грузом должен был встречать братишка. Из Голландии в Турцию, получается, добрался без проблем и препятствий, но в аэропорту "Манас" был задержан таможенниками: у них уже была информация о прилете человека с наркотическим грузом внутри.

В желудке Т.В. действительно при помощи рентгена обнаружили множественные инородные тела, которые извлекли потом посредством специальных лекарств. В проглоченных гражданином капсулах, кроме кокаина, оказались марихуана и гашиш. Практически полный набор легкой наркоты.

Отпираться Т.В. было бессмысленно. Однако он себя виновным так и не признал. По его мнению, он не совершил ничего предосудительного, потому что якобы распространять наркотики не собирался. Привез для себя, проглотив для подстраховки. Единственный вопрос, который его по-настоящему волновал, - кто его сдал? И на суде, вместо того чтобы защищаться, Т.В. выступил в роли обвинителя. "Предъявил" сотрудникам СБНОН взаимодействие с наркоманами, которые, находясь на крючке у милиционеров, работают на них в качестве информаторов – проще говоря, стукачей. Рассказал, что и его в СБНОН пытали, заставляя выдать сообщников, и ему якобы пришлось наугад назвать несколько имен…

Первомайский райсуд действия Т.В. квалифицировал как контрабанду наркотиков в особо крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору. И приговорил по совокупности к пятнадцати годам исправительной колонии общего режима.

А.Ш. – тот самый братишка, который должен был встретить Т.В. в аэропорту "Манас", -приговорен к штрафу в размере 1 200 расчетных показателей (120 000 сомов).


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URL: https://www.vb.kg/431508
Теги:
контрабанда, наркотики, суд, Аэропорт "Манас"
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