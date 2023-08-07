Спасатели нашли тела отца и дочери, пропавших в ущелье Ала-Арча. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, поступило сообщение, что 3 августа гражданин М.Б. 1982 г.р. и его дочь 2015 г.р. отправились в ущелье Ала-Арча и пропали без вести.

Утром 6 августа для проведения поисковых работ были привлечены 5 спасателей Государственного центра подготовки спасателей МЧС КР, 1 офицер и дрона отдела чрезвычайных ситуаций Иссык-Атинского района Управления МЧС КР по Чуйской области, а также 15 родственников пропавших без вести.

В 9:53 на номер 112 поступил короткий звонок от волонтеров. Они сказали, что в реке "Аламедин" видели тело мужчины. Затем связь прервалась.

На место выехали 4 спасателей отдела чрезвычайных ситуаций Аламединского района.

Затем были привлечены ещё несколько десятков спасателей МЧС.

Спустя некоторое время, примерно в 15:30 спасатели МЧС нашли и вывели из воды тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Спустя некоторое время найдено тело девочки.

Тело малышки было передано правоохранительным органам.

"В поиске пропавших в ущелье Ала-Арча было задействовано 39 сотрудников МЧС КР, 2 дрона и 18 родственников пропавших без вести"- говорится в сообщении ведомства.