ГКНБ конфисковал в доход государства сигареты на сумму около 2 млн сомов

ГКНБ по Баткенской области конфисковал в доход государства сигареты на сумму около 2 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 21 июля 2023 года Баткенский районный суд, по результатам рассмотрения уголовного дела признал виновным жителя села Кара-Бак Баткенского района Ж.Д.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.239 УК КР (Оборот продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению, без акцизных марок или средств идентификации) и наложил штраф в размере 100 тыс. сомов, а также конфисковал в доход государства сигареты на сумму 1 млн. 800 тыс. сомов.

К сведению, 9 мая 2023 года Управлением ГКНБ по Баткенской области в рамках проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с контрабандной деятельностью, в доме Ж.Д.А. во время санкционированного обыска были обнаружены 17 960 пачек сигарет без акцизных марок.