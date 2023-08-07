Погода
$ 87.60 - 88.10
€ 96.00 - 97.00

ГКНБ конфисковал в доход государства сигареты на сумму около 2 млн сомов

269  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ по Баткенской области конфисковал в доход государства сигареты на сумму около 2 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 21 июля 2023 года Баткенский районный суд, по результатам рассмотрения уголовного дела признал виновным жителя села Кара-Бак Баткенского района Ж.Д.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.239 УК КР (Оборот продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению, без акцизных марок или средств идентификации) и наложил штраф в размере 100 тыс. сомов, а также конфисковал в доход государства сигареты на сумму 1 млн. 800 тыс. сомов.

К сведению, 9 мая 2023 года Управлением ГКНБ по Баткенской области в рамках проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с контрабандной деятельностью, в доме Ж.Д.А. во время санкционированного обыска были обнаружены 17 960 пачек сигарет без акцизных марок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431547
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, контрабанда, суд, табак
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  