Какая сельхозпродукция КР проходит карантинный и фитосанитарный контроль

Сотрудники Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики в период с 28 июля по 4 августа 2023 года провели карантинный фитосанитарный контроль 9 тыс. 872 тонн отечественной сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в пределах и на территории республики.

По объему экспорта:

Из Чуйской области экспортировано 6 тыс. 104 тонн сельскохозяйственной продукции, образцы переданы в соответствующие фитосанитарные лаборатории, в результате чего было зарегистрировано 397 фитосанитарных сертификатов после того, как не было подтверждено наличие карантинного вредителя. На прошлой неделе из Чуйской области было экспортировано 958 тонн фруктов в страны России, Казахстан.

Из Иссык-Кульской области было экспортировано 1 тыс. 723 тонны сельскохозяйственной продукции, образцы были переданы в соответствующие фитосанитарные лаборатории, в результате чего не было подтверждено наличие карантинных вредных организмов, выписано 96 фитосанитарных сертификата. На прошлой неделе из Иссык-Кульской области было экспортировано 1215 тонн чеснока в страны России, Казахстан.

Из Ошской области экспортировано 1 тыс. 307 тонн сельскохозяйственной продукции, образцы переданы в соответствующие фитосанитарные лаборатории, в результате чего не подтвержден карантинный вредный организм, выписано 81 фитосанитарных сертификата. На прошлой неделе в Российскую страну было экспортировано 769,6 тонн фруктов из Ошской области.

Из Джалал-Абадской области было экспортировано 355 тонн сельскохозяйственной продукции, образцы были переданы в соответствующие фитосанитарные лаборатории, в результате чего не было подтверждено наличие карантинных вредных организмов, выписано 18 фитосанитарных сертификатов. На этой неделе из Джалал-Абадской области было экспортировано -124,4 тонн хлопковые волокна в КНР, 151,5 тонн каперсонов в Турцию.

Из Таласской области экспортировано 233,9 тонн сельскохозяйственной продукции, сданы образцы, в результате чего не подтвержден карантинный вредный организм, Выписано 46 фитосанитарных сертификатов. На этой неделе из Таласской области было экспортировано 120 тонн бобовых в страны Индии, Грузии и Казахстан.

Из Баткенской области экспортировано 148 тонн сельскохозяйственной продукции, образцы сданы в соответствующие фитосанитарные лаборатории, по результатам которых не подтвержден карантинный вредный организм, выписано 6 фитосанитарных сертификатов. На этой неделе из Баткенской области в Узбекистан было экспортировано 81 тонн чеснока, 48 тонн опилок, 19 тонн миндаля.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля товары были тщательно проверены внутри, взяты пробы вывозимых продуктов, участники ВЭД ознакомлены с соблюдением условий перевозки и правил хранения в соответствии с едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС.