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Пенсионера из Каракола приговорили к штрафу за браконьерство

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- Канат Кожоев
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66-летний пенсионер П.Н., живущий в Караколе, Тюпским районным судом приговорен к штрафу в размере 300 расчетных показателей (30 000 сомов) с лишением права заниматься рыболовной деятельностью на два года. Кроме того, П. должен возместить материальный ущерб, нанесенный рыбным запасам озера Иссык-Куль (18 180 сомов). Удочки мужчины уничтожены, резиновая лодка конфискована в доход государства.

Осужден он за то, что 9 июня незаконно выловил 18 рыб (судак).

Адвокат П., не согласившись с таким приговором, подал апелляционную жалобу в Иссык-Кульский областной суд. В жалобе указал, что его подзащитный нарушил не Уголовный кодекс, а всего лишь Правила любительского и спортивного рыболовства, и ответственность за это предусмотрена Кодексом о правонарушениях. П. рыбачил в разрешенное время в разрешенном месте, ловил разрешенную рыбу, и единственное его упущение – вовремя не приобрел рыболовный билет.

Адвокат заявил также, что сумма причиненного ущерба незаконно и необоснованно завышена в два раза. П. должен уплатить не 18 180, а 9 090 сомов.

Суд Иссык-Кульской области, исследовав материалы дела, признал П. виновным в незаконной добыче рыбы, повлекшей значительный ущерб, и постановил приговор первой инстанции изменить. Сумму штрафа, учитывая пенсионный возраст подсудимого, признание вины и чистосердечное раскаяние, снизить до 200 расчетных показателей (20 000 сомов), а срок запрета на рыболовную деятельность – до одного года.

В остальном предыдущий приговор оставлен без изменения.


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URL: https://www.vb.kg/431616
Теги:
Иссык-Кульская область, суд, браконьерство
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