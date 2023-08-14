Недавнее изгнание генерала Ли Ючао и политического комиссара Сюй Чжунбо, двух видных деятелей, отвечавших за контроль над ядерным арсеналом Китая, вызвало шок в политической среде, обнажив глубокие трещины в руководстве режима Си Цзиньпина. Аналитики разных направлений высказали свои соображения по поводу этой беспрецедентной перетряски, отметив потенциальные последствия для Коммунистической партии Китая (КПК), ее военной модернизации и международной динамики.

Внезапное смещение генералов Ли Ючао и Сюя с постов командующего и политического комиссара Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) соответственно вызвало множество вопросов. В течение нескольких месяцев до увольнения оба человека не появлялись на публике, и причины их ухода были окутаны тайной. Вместо них новым командующим был назначен генерал Ван Хоубин, ранее занимавший должность заместителя командующего ВМС, а член элитного ЦК КПК Сюй Сишэн был повышен до должности политического комиссара.

Этот переворот, характеризующийся подбором сторонних специалистов, не имеющих опыта работы в Ракетных войсках, вызвал предположения о внутренних противоречиях в КПК и ее способности эффективно ориентироваться в меняющейся военной обстановке. По мнению экспертов, выбор лиц, не обладающих специальными знаниями и опытом работы в Ракетных войсках, отвечающих за ядерный потенциал и баллистические ракеты Китая, может поставить под угрозу боеготовность режима и его стремление бросить вызов таким признанным ядерным державам, как США и Россия.

Заметное отсутствие и последующее отстранение генерала Ли и г-на Сюя является частью более широкой закономерности. По имеющимся данным, за последние месяцы в Ракетных войсках исчезло несколько высокопоставленных чиновников, что свидетельствует о всесторонней чистке высших эшелонов власти. Загадочные обстоятельства, связанные с этими исчезновениями, еще больше подогревают спекуляции. В частности, необъяснимая смерть генерала У Гохуа, бывшего заместителя командующего войсками, дала повод для предположений о возможной коррупции или утечке секретной военной информации.

Аналитики выдвинули несколько теорий объяснения этого беспрецедентного события. Одна из них предполагает, что все командование Ракетных войск было очищено из-за коррупции. Невыполнение поставленных задач на высоком уровне могло послужить поводом для расследования нецелевого использования средств, что отражает прошлые примеры подобных чисток в государственных структурах Китая.

По другой версии, причиной потрясений стала утечка военной тайны. Эта версия получила распространение после появления подробного отчета об организационной структуре Ракетных войск, что позволило предположить причастность к ней высокопоставленных чиновников. Разглашение секретной информации могло быть расценено как угроза национальной безопасности, что вызвало бы жесткую реакцию со стороны КПК.

Сроки этих событий, особенно после мятежа "Вагнера" в России, усложняют анализ. Наблюдатели отмечают близкие отношения Си Цзиньпина с Владимиром Путиным и предполагают, что российский инцидент мог потрясти Си и побудить КПК к быстрым действиям. Несмотря на неподтвержденность, совпадение этих событий дает повод для сравнений, что еще больше усиливает интригу.

Далеко идущие последствия этого переворота выходят за рамки внутренней политики Китая. Назначение руководителей, обладающих ограниченными знаниями в данной области, на должности руководителей Ракетных войск вызывает опасения в способности режима эффективно управлять своим ядерным арсеналом и баллистическими ракетами. Учитывая возможность катастрофических последствий, связанных с таким оружием, эксперты выражают опасения по поводу влияния этих назначений на региональную стабильность и глобальную безопасность.

Кроме того, чистка высокопоставленных военных чиновников в созданных лично Си подразделениях отражает более широкие проблемы, с которыми он сталкивается при сохранении контроля над Народно-освободительной армией (НОАК). Эти внутренние разногласия бросают тень на попытки Си модернизировать вооруженные силы и усилить влияние Китая на мировой арене.

В свете этих событий возникают вопросы о дальнейшей траектории развития вооруженных сил Китая, его поведения на международной арене и стабильности КПК. Продолжающийся кризис свидетельствует о борьбе за власть в высших эшелонах партии и подчеркивает сложность управления вооруженными силами, играющими важнейшую роль в динамике региональной и глобальной безопасности. По мере развития ситуации ее последствия, вероятно, выйдут за пределы Китая и окажут влияние на геополитические нарративы и стратегические расчеты.