Отложите споры до лучших времён. Гороскоп с 14 по 20 августа

Приближается августовское новолуние, которое состоится в среду, 16 августа, и последние дни лунного цикла сложатся довольно нервозно. В понедельник и вторник возможны резкие перепады настроения, эмоциональные всплески, что может приводить к ссорам, как в доме, так и на работе. Воздержитесь от незапланированных покупок и обратите внимание на здоровье. Вероятны перепады давления. В зоне риска сердце и позвоночник.

Овен – предстоит проявить чудеса изобретательности, совмещая срочную дополнительную работу, с летним отдыхом и развлечениями. После растрат появится возможность существенно поправить финансовое положение, взявшись за предложенную работу. Свободные деньги позволят совершить необходимые покупки к осеннему сезону и школе, а также провести летний отдых и свидания на высшем уровне. Разногласия забудутся и представится случай для романтических признаний.

Телец – найдутся решения возникших недоразумений, отравляющих отношения в доме и усложняющие работу. Сбросив груз забот и тревог с плеч, вы восстановите здоровье и с новыми силами приметесь осуществлять задуманные мечты и планы. Ваши идеи найдут отклик на работе, что повысит самооценку и увеличит доходы. А возникшие варианты досуга позволят насладиться пока ещё летними днями, устроив вечеринки и непродолжительные путешествия.

Близнецы – отдохните от суеты, по возможности меньше времени пребывая в дороге, и уделите внимание здоровью. Растрачивая время и силы на бесконечные споры, обсуждения, в том числе и в соцсетях, вы испортите летние дни, которых остаётся не так уж и много. Восстановив силы, решив домашние дела, вы в хорошем настроении проведёте выходные дни в компании друзей и родственников, наслаждаясь общением и атмосферой лета.

Рак – знакомые продолжат засыпать вас различными предложениями по инвестициям и покупкам. Постарайтесь выдержать этот натиск, дабы сохранить свою казну от полного опустошения. Зато стоит прислушаться к предложениям влиятельных людей и руководства. Дополнительная работа поможет увеличить финансовые поступления к концу недели. Поездки сложатся продуктивно в течение всей недели. Поспешите с отправкой товаров, писем, заказами товаров с доставкой подписанием договоров. Уже через неделю начнёт ретроградное движение Меркурий и начнутся существенные пробуксовки.

Лев – эмоции продолжат подталкивать вас к поиску истины, что может усложнить общение с руководством. Отложите споры до лучших времён и примите во внимание возникающие перед вами возможности. Принимая решения, недолго думая, вы сможете продвинуться по лестнице карьеры, решить вопросы с документами и финансами, а также пополнить казну. В завершении недели вероятно получение долгожданных известий издалека и поездки.

Дева – неуверенность, а также происки недоброжелателей могут останавливать вас от принятия важных решений, продвижения задуманных идей. Тревожность может сказывать и на здоровье. Преодолевая сомнения, но в то же время соблюдая меры безопасности во время поездок, вы достигнете значимых результатов в делах, претворяя в жизнь свои планы. Вероятно решение финансовых вопросов. Несмотря на загруженность, удастся и немного отдохнуть от дел, устроив яркий летний вояж.

Овен – финансовые вопросы начнут решаться, увеличатся доходы, но вас продолжат соблазнять заманчивыми предложениями. Согласившись на рискованные инвестиции, незапланированные покупки и улётные вечеринки, вы вновь опустошите казну. Придерживайтесь спокойного ритма жизни и прислушивайтесь к своей интуиции. В завершении недели состоятся долгожданные встречи с друзьями и отложенные свидания. Могут состояться и деловые встречи на которых удастся обсудить перспективы сотрудничества.

Скорпион – воздержитесь от комментариев на работе. Ваша прямолинейность может прийтись не по душе руководству, влиятельным людям, что может застопорить оформление документов, испортить карьеру. Избежав конфликтов, вы сумеете заручиться поддержкой и упрочить положение, получить документы. В общении с друзьями, деловыми партнёрами и близкими людьми недостатка не будет. Воспользуйтесь их предложениями. Они пойдут на пользу делам и разнообразят досуг.

Стрелец – успех на работе, приятный летний отдых могут не давать покоя завистникам и они попытаются всё испортить. Спокойно реагируйте на каверзные комментарии и замечания, а также воздержитесь от экстремальных развлечений. Вы рискуете испортить себе нервы и здоровье. Задуманные деловые и развлекательные мероприятия сложатся успешно, что поспособствует карьере и развитию личных отношений. Поспешите провести встречи с влиятельными людьми и решить вопросы с документами.

Козерог – поддавшись чужим эмоциям, вы растратите много денег и усложните личные отношения, ввиду возникшего недопонимания и ревности. Финансовые поступления направьте исключительно на дом и семью. Сделанные приобретения окажутся актуальными. В течение недели предстоит много поездок и общения. Обратите внимание на полученные сообщения. Они откроют перед вами большие возможности.

Водолей – домочадцы ещё способны устроить разбирательства в доме. Предстоит выдержать несколько эмоциональных штормов, которые с каждым разом будут всё тише, уступая место диалогу. В конечном итоге гармония в доме восстановится, а пока домочадцы ещё е в духе, займитесь решением финансовых вопросов. Вы сумеете поправить финансовое положение благодаря новым источникам доходов, совершить важные покупки.

Рыбы – забота о здоровье придётся кстати, поскольку настала пора восстановить нервы, избавившись от переживаний и тревог. Неожиданные встречи повлияют на ваши планы. Незапланированные деловые переговоры придадут импульс делам, а непродолжительные развлекательные поездки зарядят энергией. Подвернётся случай поправить материальное положение и положить в свой кошелёк дополнительные доходы.

Астролог Андрей Рязанцев