В Москве трехлетний ребенок выпал из окна 12-го этажа и выжил

В Москве мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже, его госпитализировали. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры города.

Отмечается, что инцидент произошел на Новочеркасском бульваре в Юго-Восточном административном округе города. На момент происшествия мать ребенка находилась в другой комнате.

"Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре", - говорится в публикации ведомства.

В прокуратуре напомнили родителям, что детей нельзя оставлять одних в помещениях с открытыми окнами, а также если есть вероятность, что ребенок может их сам открыть.

Источник: Известия