74% опрошенных узбекистанцев готовы пересесть с авто на велосипеды

Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) опросили 100 тысяч работающих узбекистанцев, задав им простой вопрос – готовы ли они добираться на работу на велосипеде. Интересно, что 74% опрошенных заявили о готовности отказаться от личных авто и общественного транспорта и пересесть на велосипеды при создании необходимой инфраструктуры, сообщает СМИ.
По итогам опроса было выявлено, что жители страны ездят на работу посредством:
На вопрос наличия желания перехода на велосипедный транспорт при наличии удобной инфраструктуры 74% опрошенных ответили "да", а 26% – "нет", назвав различные причины отказа:
Езда на велосипеде имеет множество преимуществ:
Существуют несколько препятствий для езды на велосипеде, которые можно разделить на 3 основные группы:
Восприятие и осведомленность о велосипедах является одним из самых основных препятствий на пути к достижению более высокой доли велосипедов. В частности, стереотипы такие как "велосипед для бедняков кто не может позволить себе автомобиль" или "не подходит для женщин по причине менталитета"
Неразвитая инфраструктура создает преграды для использования велосипедов, что может отпугивать людей от этого экологически чистого и здорового вида транспорта
Градостроительная политика по созданию города, дружелюбного к велосипедистам, может реализоваться не в полной мере. Также важна поддержка со стороны работодателей, в частности, создание душевых и мест для переодевания на работе.
Осознав широкие преимущества велосипедного транспорта, правительства различных стран устанавливают целевые показатели развития велосипедного движения:
Текущее состояние в Узбекистане
В Узбекистане все большее число людей начинает пользоваться велосипедом. При этом имеется ряд инфраструктурных недостатков, препятствующих переходу людей на велосипедный транспорт:
В 2022 году в Узбекистане было официально зарегистрировано 9902 ДТП из которых 1136 (11,5%) приходится на велосипеды. При этом в 342 (3,5%) случаях причиной является отсутствия велодорожек.
Для того, чтобы велосипед стал более распространенным и массовым видом транспорта необходимо: