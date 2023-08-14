74% опрошенных узбекистанцев готовы пересесть с авто на велосипеды

Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) опросили 100 тысяч работающих узбекистанцев, задав им простой вопрос – готовы ли они добираться на работу на велосипеде. Интересно, что 74% опрошенных заявили о готовности отказаться от личных авто и общественного транспорта и пересесть на велосипеды при создании необходимой инфраструктуры, сообщает СМИ.

По итогам опроса было выявлено, что жители страны ездят на работу посредством:

автомобиля – 51% общественного транспорта – 26% пешком – 16% велосипеда – 7%

На вопрос наличия желания перехода на велосипедный транспорт при наличии удобной инфраструктуры 74% опрошенных ответили "да", а 26% – "нет", назвав различные причины отказа:

расстояние – 12% смущение – 4% дискомфорт – 4% проблемы со здоровьем – 2% другие причины – 4%

Езда на велосипеде имеет множество преимуществ:

Выгода для здоровья. У людей, которые ездят на работу на велосипеде, риск развития рака снижается на 45%, а риск сердечно-сосудистых заболеваний – на 46% Экологическая выгода. Имплементация подхода голландцев, которые проезжают на велосипеде в среднем по 2,6 км в день, во всем мире, позволила бы сократить ежегодные выбросы СО2 в атмосферу на 686 миллиона тонн. Экономическая выгода. Увеличение доли велосипедных поездок до 6% за счет замены автомобильных поездок позволит ежегодно получать около 1,2 миллиарда долларов глобальных выгод за счет смягчения последствий изменения климата.

Существуют несколько препятствий для езды на велосипеде, которые можно разделить на 3 основные группы:

Восприятие и осведомленность о велосипедах является одним из самых основных препятствий на пути к достижению более высокой доли велосипедов. В частности, стереотипы такие как "велосипед для бедняков кто не может позволить себе автомобиль" или "не подходит для женщин по причине менталитета"

Неразвитая инфраструктура создает преграды для использования велосипедов, что может отпугивать людей от этого экологически чистого и здорового вида транспорта

Градостроительная политика по созданию города, дружелюбного к велосипедистам, может реализоваться не в полной мере. Также важна поддержка со стороны работодателей, в частности, создание душевых и мест для переодевания на работе.

Осознав широкие преимущества велосипедного транспорта, правительства различных стран устанавливают целевые показатели развития велосипедного движения:

Англия поставила себе цель удвоить количество велосипедных поездок к 2025 году по сравнению с 2013 годом. В 2021 году был принят европейский план велосипедизации, который нацелен значительно увеличить количество велосипедистов в регионе к 2030 году. Франция в 2018 году взяла на себя обязательство утроить велосипедизацию к 2024 году.

Текущее состояние в Узбекистане

В Узбекистане все большее число людей начинает пользоваться велосипедом. При этом имеется ряд инфраструктурных недостатков, препятствующих переходу людей на велосипедный транспорт:

Очень часто велосипедисты встречаются с преградами в виде бетонных клумб, торговых прилавков, припаркованных машин и водостоков Также препятствием на пути велосипедистов становятся пешеходы Вдоль ряда улиц ширина велодорожек составляет 1 метр, что меньше по сравнению с мировыми стандартами Велодорожки не соединяются между собой в единую сеть, и велосипедисты вынуждены передвигаться по проезжей части.

В 2022 году в Узбекистане было официально зарегистрировано 9902 ДТП из которых 1136 (11,5%) приходится на велосипеды. При этом в 342 (3,5%) случаях причиной является отсутствия велодорожек.

Для того, чтобы велосипед стал более распространенным и массовым видом транспорта необходимо: