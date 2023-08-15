На Иссык-Куле задержаны воры-гастролеры

Преступную деятельность воров – гастролеров пресекли в курортной зоне Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в результате проведенных следственно – оперативных мероприятий сотрудниками милиции была задержана группа молодых людей, которые промышляли кражами чужого имущества в пляжной зоне на территории курортно-оздоровительных учреждений, расположенные в селе Бостери и городе Чолпон-Ата.

Подозреваемыми в ряде краж оказались ранее судимые жители города Бишкек, 20-летние К.Б., С.И., Д.И. и 23-лений житель Чуйской области Т.А., в отношении троих подозреваемых районным судом избрана мера пресечение домашний арест, а подозреваемый Д.И. заключён под стражу сроком на 2 месяца в период проведение следственных мероприятий.

Следственной службой ОВД Иссык-Кульского района в отношении подозреваемых предъявлено обвинение по 8 фактам совершении краж чужого имущества у отдыхающих. В основном подозреваемыми были совершены кражи мобильных телефонов и денежных средств. Общий материальный ущерб по 8-фактам составил 310 496 сомов.

В рамках возбужденных уголовных дел по статье 205 (Кража) уголовного кодекса Кыргызской Республики проверяется причастность к совершению аналогичных преступлений данной группой.