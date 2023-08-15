В Караколе совершено убийство женщины. Милиция задержала подозреваемого

В городе Каракол совершено убийство женщины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 13-августа в дежурную часть ОВД города Каракол поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в своем доме обнаружен труп женщины с ножевым ранением.

По данному сообщению, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа городской милиции. По прибытию, сотрудники милиции произвели осмотр места преступления и обнаружили на женщине вонзенный кухонный нож. Также установили личность погибшей, ей оказалась 67-летняя жительница областного центра.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП ОВД города Каракол и было возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) уголовного кодекса Кыргызской Республики. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В рамках возбужденного уголовного дела были даны следственные поручения оперативным службам и участковым уполномоченным милиции ОВД города Каракол по установлению лица, причастного к совершению данного преступления. К розыску преступников были подключены оперативники ОУР УВД Иссык-Кульской области.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции ОВД города Каракол по подозрению в совершении убийства женщины был задержан 59-летний житель Ак-Суйского района О.А., который на предварительном допросе полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

До принятия меры пресечении судом, задержанный водворен в ИВС ОВД города Каракол.

В рамках возбужденного уголовного дела следственной службой ОВД города Каракол проводятся следственные мероприятия по установлению причин и обстоятельств совершенного преступления.