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В Джалал-Абаде пресечена попытка сбыта крупной партии змеиного яда

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- Назгуль Абдыразакова
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В Джалал-Абадской области пресечена попытка сбыта крупной партии сильнодействующего ядовитого вещества Gurza – vipera Leberetna turaniga. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории села Ала-Бука одноименного района с поличным при реализации более 500 ампул указанного вещества (1 ампула по 5 гр.) задержаны 1 гражданин иностранного государства и 3 граждан КР.

Установлено, что партия сильнодействующего змеиного яда незаконно была завезена на территорию КР одной из сопредельных государств. Изъятое вещество используется в фармакологии и медицине, а также при производстве синтетических наркотиков. Цена за 1 грамм яда гюрзы на т.н. "черном рынке" колеблется от 300 до 600 долларов.

Задержанные водворены в СИЗО. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/431688
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание
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