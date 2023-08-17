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Институт акыйкатчы вновь объявил конкурс на зачисление в резерв кадров

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В Институт акыйкатчы КР по итогам открытого конкурса в резерв кадров зачислены 28 человек, сообщает пресс-служба акыйкатчы КР.

По приказу акыйкатчы КР Джамили Джаманбаевой от 1 июня 2023 года был объявлен открытый конкурс по зачислению в резерв кадров. Всего в конкурсе приняли участие 49 претендентов.

Согласно требованиям претенденты, которые подали документы, проходили тестирование в ГКС КР. По результатам тестирования были определены кандидаты для прохождения собеседования в конкурсной комиссии аппарата Института акыйкатчы (омбудсмена) КР.

По итогам собеседования в резерв кадров зачислены 28 человек. Из них 16 человек приняты на работу на старшие (8 сотрудников) и младшие (8 сотрудников) административные должности государственной гражданской службы. На сегодня вакантными остаются еще 4 места на административные должности. Институт вновь объявил конкурс на зачисление в резерв кадров.

Период проведения конкурса: с 15 по 24 августа 2023 г.

Для участия в конкурсе необходимо представить перечень документов по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 120, каб. № 207, тел.: (0312) 66-32-97.

Условия конкурса ниже:


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URL: https://www.vb.kg/431707
Теги:
конкурс, Кыргызстан, акыйкатчы
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